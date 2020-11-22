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Diretor da Inter de Milão admite que pode negociar Eriksen em janeiro

Giuseppe Marotta afirma que não tem nenhuma proposta pelo jogador, mas que nas próximas semanas deverá definir situação do meia que vem sendo pouco utilizado...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2020 às 11:34

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 11:34

Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão
Em baixa na Inter de Milão e sem conseguir repetir as boas atuações da época de Tottenham, o meio-campista Christian Eriksen pode deixar o clube italiano. Segundo Giuseppe Marotta, diretor geral do clube italiano, a situação do dinamarquês será definida nas próximas semanas.- Se algum jogador quiser deixar o clube, nós não o mantemos. Christian está agindo como um profissional, mas em janeiro vamos decidir sobre seu futuro. Não há conversas avançadas com qualquer clube no momento, veremos nas próximas semanas - disse o dirigente em entrevista à "DAZN".
Eriksen chegou à Inter de Milão em janeiro, quando faltava seis meses para seu vínculo com o Tottenham terminar, por 20 milhões de euros (R$ 92,5 milhões à época), mas não se firmou na Nerazzurri e hoje é reserva no time de Antonio Conte.
Até o momento, foram 33 jogos pelo clube italiano, sendo 18 saindo do banco de reservas e 15 como titular. O camisa 24 fez quatro gols e deu três assistências.

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