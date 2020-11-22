Diretor da Inter de Milão admite que pode negociar Eriksen em janeiro

Em baixa na Inter de Milão e sem conseguir repetir as boas atuações da época de Tottenham, o meio-campista Christian Eriksen pode deixar o clube italiano. Segundo Giuseppe Marotta, diretor geral do clube italiano, a situação do dinamarquês será definida nas próximas semanas.- Se algum jogador quiser deixar o clube, nós não o mantemos. Christian está agindo como um profissional, mas em janeiro vamos decidir sobre seu futuro. Não há conversas avançadas com qualquer clube no momento, veremos nas próximas semanas - disse o dirigente em entrevista à "DAZN".