Diretor da Inter de Milão admite que pode negociar Eriksen em janeiro

Em baixa na Inter de Milão e sem conseguir repetir as boas atuações da época de Tottenham, o meio-campista Christian Eriksen pode deixar o clube italiano. Segundo Giuseppe Marotta, diretor geral do clube italiano, a situação do dinamarquês será definida nas próximas semanas.- Se algum jogador quiser deixar o clube, nós não o mantemos. Christian está agindo como um profissional, mas em janeiro vamos decidir sobre seu futuro. Não há conversas avançadas com qualquer clube no momento, veremos nas próximas semanas - disse o dirigente em entrevista à "DAZN".
Eriksen chegou à Inter de Milão em janeiro, quando faltava seis meses para seu vínculo com o Tottenham terminar, por 20 milhões de euros (R$ 92,5 milhões à época), mas não se firmou na Nerazzurri e hoje é reserva no time de Antonio Conte.
Até o momento, foram 33 jogos pelo clube italiano, sendo 18 saindo do banco de reservas e 15 como titular. O camisa 24 fez quatro gols e deu três assistências.