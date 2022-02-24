Diretor afirma que São Paulo consultou David Neres, que está na Ucrânia: 'Portas abertas'

O São Paulo consultou a situação do atacante David Neres, que está atualmente no Shaktar Donetsk, da Ucrânia, país sob ataque da Rússia. Quem revelou a conversa foi o próprio diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, em entrevista a 'Central do Mercado', do 'GE'. - Hoje mesmo, tem esses jogadores que estão na Ucrânia e provavelmente não vão ficar lá. A gente conversou com o David Neres. Uma consulta para entender o momento. A coisa ainda está muito crua, a informação é de uma venda. Se tiver intenção de que o Neres saia por uma temporada pagando parte do salário, a gente pode conversar. A gente não tem recursos pra contratar um jogador como ele, mas se for o desejo de colocar ele aqui por um tempo, estamos de portas abertas - disse Belmonte.