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Diretor afirma que São Paulo consultou David Neres, que está na Ucrânia: 'Portas abertas'

Em entrevista ao 'GE', Carlos Belmonte, dirigente do Tricolor, revelou procura do clube pelo atacante, atualmente no Shaktar Donetsk...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 16:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 16:55
O São Paulo consultou a situação do atacante David Neres, que está atualmente no Shaktar Donetsk, da Ucrânia, país sob ataque da Rússia. Quem revelou a conversa foi o próprio diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, em entrevista a 'Central do Mercado', do 'GE'. - Hoje mesmo, tem esses jogadores que estão na Ucrânia e provavelmente não vão ficar lá. A gente conversou com o David Neres. Uma consulta para entender o momento. A coisa ainda está muito crua, a informação é de uma venda. Se tiver intenção de que o Neres saia por uma temporada pagando parte do salário, a gente pode conversar. A gente não tem recursos pra contratar um jogador como ele, mas se for o desejo de colocar ele aqui por um tempo, estamos de portas abertas - disse Belmonte.
David Neres é um dos jogadores brasileiros que está isolado no país europeu por conta dos conflitos. Nesta quinta-feira, o jogador repostou um vídeo em seu Instagram pedindo ajuda ao governo brasileiro. Vale lembrar que o São Paulo enviou nesta quinta-feira (24), um ofício ao Itamaraty, direcionado ao ministro das relações exteriores, Carlos França, pedindo ajuda aos jogadores brasileiros que estão na Ucrânia, país assolado pela guerra com a Rússia.
Crédito: SãoPauloconsultousituaçãodeDavidNeres,queestánaUcrânia(Foto:Reprodução/Instagram

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