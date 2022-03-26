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Diretor afirma que Botafogo tem mais negociações em andamento: 'Há necessidade de aumentar o nível'

Após a chegada de seis reforços, André Mazzuco explicou que Botafogo ainda tem conversas para a chegada de mais jogadores visando o Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2022 às 19:11

Publicado em 26 de Março de 2022 às 19:11

O Botafogo é um dos clubes que mais movimenta o mercado de bola. Com seis reforços confirmados desde a aquisição de John Textor, o Alvinegro não deve parar por aí. Pelo menos foi o que garantiu André Mazzuco, diretor de futebol do Glorioso, durante a apresentação de Patrick de Paula, justamente um desses nomes que chegaram para reforçar a equipe.+ Luís Castro tem a missão de engatar a engrenagem de um Botafogo que mudou de paradigma
– Não temos um número (de reforços) porque é muito difícil prever... Estamos muito cientes da necessidade de aumentar o nível da equipe em todas as posições. Lógico que temos ansiedade de fazer o máximo que tem para já. Ao mesmo tempo, nossos esforços são para entrar com uma equipe competitiva antes da segunda janela. Estamos satisfeitos com o que já conseguimos e temos outras negociações em andamento, ainda precisamos preencher lacunas. Há uma necessidade de aumentar o nível da equipe, independente das posições - afirmou.
Os movimentos desde a injeção financeira se justificam por aumentar as opções e qualidade do elenco. Mazzuco explicou que o contexto do Botafogo, que retorna da Série B, não é dos mais fáceis.
– As movimentações do Botafogo começaram recentemente. O momento não é simples, passa por um período complicado. Nosso primeiro passo foi de aumentar o nível da equipe, viemos de uma Série B de muita luta. Estamos com outras situações para melhorar o clube também... Trouxemos um treinador que entende as metas do Botafogo. Temos pretensões de preencher algumas lacunas na equipe para que façamos um campeonato minimamente competitivo e que nos dê tempo de planejar as outras coisas - explicou.
O Botafogo confirmou as chegadas de Philipe Sampaio, Lucas Piazón, Renzo Saravia, Patrick de Paula, Luís Oyama e Victor Sá - além do treinador Luís Castro. Lucas Fernandes tem negociações com o clube.
Crédito: AndréMazzucoéodiretordoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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