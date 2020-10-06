Direção do Barcelona está descontente com atitude de Dembélé

Prestes a ser negociado com o Manchester United nas últimas horas da janela de transferências, Ousmane Dembélé desagradou a diretoria do Barcelona. De acordo com a imprensa espanhola, os catalães estão aborrecidos com a atitude do francês de rejeitar a transferência.Com a transferência de Dembélé não acontecendo, o Barcelona ficou impossibilitado de contratar Memphis Depay. Atualmente, o francês é uma das últimas opções de Koeman para o ataque.