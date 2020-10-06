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futebol

Direção do Barcelona está descontente com atitude de Dembélé

Atacante francês não quis se transferir para o Manchester United
nas últimas horas da janela de transferências...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 14:58

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 14:58

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Prestes a ser negociado com o Manchester United nas últimas horas da janela de transferências, Ousmane Dembélé desagradou a diretoria do Barcelona. De acordo com a imprensa espanhola, os catalães estão aborrecidos com a atitude do francês de rejeitar a transferência.Com a transferência de Dembélé não acontecendo, o Barcelona ficou impossibilitado de contratar Memphis Depay. Atualmente, o francês é uma das últimas opções de Koeman para o ataque.
Há três anos no Barcelona, Dembélé sofre constantemente com lesões e já desagradou a diretoria em outras oportunidades com a falta de profissionalismo.

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