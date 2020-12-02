Diogo volta à Tailândia e assina com o líder BG Pathum United

Crédito: Diogo é novo reforço do BG Pathum United e tem contrato até 2022 (Divulgação

O atacante Diogo, que brilhou nas duas últimas temporadas no futebol da Malásia, foi anunciado oficialmente, na última terça-feira, pelo BG Pathum United, atual líder da Thai League 2020/2021. O jogador, revelado pela Portuguesa, vai vestir a camisa sete do clube tailandês até junho de 2022.

- Estou muito feliz de ter voltado para a Tailândia, um lugar onde eu e minha família fomos muito felizes. Nós gostamos muito do país e as pessoas sempre nos trataram com muito carinho e respeito. Além disso, também estou muito empolgado por poder defender o BG, que é um clube que investiu bastante neste ano, é o primeiro colocado no campeonato, está invicto e fazendo uma bela campanha. Pelo que já pude conhecer, o clube tem uma ótima estrutura e tem tudo para dar certo - comemorou Diogo, que já tem uma linda história no país do sudeste asiático.

Durante quatros anos, Diogo defendeu o Buriram United e acumulou troféus e números incríveis: marcou 133 gols e deu 44 assistências em 156 partidas disputadas. Inclusive, pelo sucesso obtido em sua passagem pela Tailândia, Diogo foi premiado pela Toyota Thai League, a organizadora do Campeonato Tailandês, como o melhor brasileiro de todos os tempos na Tailândia. Em eleição divulgada no site oficial, em janeiro de 2018, a entidade explicou que “além dos grãos de café, o Brasil também exporta futebolistas para todos os lugares do mundo, inclusive, para a Tailândia, onde já jogaram mais de 100 atletas brasileiros”.

Agora, no BG Pathum United, além de buscar mais títulos e gols, o atacante terá a oportunidade de disputar a Champions League da Ásia pela 6ª vez na carreira (ele já defendeu o Buriram United nas edições de 2015, 2016 e 2018, e o Johor Darul Ta’zim, da Malásia, em 2019 e 2020). Pela competição continental, Diogo soma oito gols em 21 partidas disputadas. O BG já está confirmado na fase de grupos do torneio na edição de 2021.