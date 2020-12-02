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Diogo volta à Tailândia e assina com o líder BG Pathum United

Diogo, ex-Portuguesa, atuou na Tailândia pelo Buriram United entre 2015 e 2018. Atacante estava no Johor DT, da Malásia, onde foi campeão nacional em sua última temporada...

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 10:13

LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 10:13
Crédito: Diogo é novo reforço do BG Pathum United e tem contrato até 2022 (Divulgação
O atacante Diogo, que brilhou nas duas últimas temporadas no futebol da Malásia, foi anunciado oficialmente, na última terça-feira, pelo BG Pathum United, atual líder da Thai League 2020/2021. O jogador, revelado pela Portuguesa, vai vestir a camisa sete do clube tailandês até junho de 2022.
- Estou muito feliz de ter voltado para a Tailândia, um lugar onde eu e minha família fomos muito felizes. Nós gostamos muito do país e as pessoas sempre nos trataram com muito carinho e respeito. Além disso, também estou muito empolgado por poder defender o BG, que é um clube que investiu bastante neste ano, é o primeiro colocado no campeonato, está invicto e fazendo uma bela campanha. Pelo que já pude conhecer, o clube tem uma ótima estrutura e tem tudo para dar certo - comemorou Diogo, que já tem uma linda história no país do sudeste asiático.
Durante quatros anos, Diogo defendeu o Buriram United e acumulou troféus e números incríveis: marcou 133 gols e deu 44 assistências em 156 partidas disputadas. Inclusive, pelo sucesso obtido em sua passagem pela Tailândia, Diogo foi premiado pela Toyota Thai League, a organizadora do Campeonato Tailandês, como o melhor brasileiro de todos os tempos na Tailândia. Em eleição divulgada no site oficial, em janeiro de 2018, a entidade explicou que “além dos grãos de café, o Brasil também exporta futebolistas para todos os lugares do mundo, inclusive, para a Tailândia, onde já jogaram mais de 100 atletas brasileiros”.
Agora, no BG Pathum United, além de buscar mais títulos e gols, o atacante terá a oportunidade de disputar a Champions League da Ásia pela 6ª vez na carreira (ele já defendeu o Buriram United nas edições de 2015, 2016 e 2018, e o Johor Darul Ta’zim, da Malásia, em 2019 e 2020). Pela competição continental, Diogo soma oito gols em 21 partidas disputadas. O BG já está confirmado na fase de grupos do torneio na edição de 2021.
Há seis anos vivendo na Ásia, Diogo se despede do Johor Darul Ta’zim com 49 atuações, 24 gols, 16 assistências e cinco títulos em duas temporadas defendendo o clube malaio. Antes de atuar no futebol asiático, o brasileiro, de 33 anos, já havia defendido a Portuguesa, o Olympiakos, da Grécia, além de Flamengo, Santos e Palmeiras.

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