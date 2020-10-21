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futebol

Diogo Sodré comenta adaptação e liderança do Novorizontino na Série D

Meio-campista contratado há pouco tempo pelo Tigre do Vale faz elogios ao plantel que vem fazendo boa campanha na quarta divisão nacional...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 17:08

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 17:08

Crédito: Maria Paula/Assessoria Novorizontino
Mesml tendo apenas dois meses de casa, o meio-campista Diogo Sodré destaca a seriedade do trabalho feito pelo Novorizontino, fator esse que o fez se adaptar de maneira rápida e conseguir ajudar a equipe a ser líder do Grupo 8 do Campeonato Brasileiro da Série D.
- A adaptação foi muito boa, já conhecia alguns atletas daqui. Quando você chega em um clube que as pessoas trabalham sério e a mentalidade é para a frente, a gente acaba acostumando rápido, o que me deixa feliz, por ser um clube tradicional do interior de São Paulo - afirmou Sodré antes de completar:
- Essa volta pós paralização clareou bastante a mente do atleta profissional. Os clubes estão mais cautelosos para contratar, então temos que agradecer a Deus que estamos bem empregados e trabalhando bastante. Torcendo também pelos nossos amigos que estão sem clube voltarem a jogar.
Com quatro vitórias em seis jogos e sendo um dos dois times invictos na competição, Diogo comentou sobre a dificuldade do grupo em que o Novorizontino está e ressalta a qualidade dos jogadores para ser o líder da chave:
- Temos um elenco muito bom, são atletas que já atuaram na Série A, Série B... O clube da todo o respaldo para o atleta, o que faz a gente procurar a primeira colocação sempre. O nosso grupo é muito difícil, tem times como o Caxias, que foi vice do Gauchão, próprio São Caetano que foi campeão agora da A2, São Luiz, Pelotas... Times bons.
O próximo jogo da equipe do interior de São Paulo será na próxima quinta-feira (22) ás 15h no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão. O adversário, desta vez, será o Caxias, terceiro colocado da chave.

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