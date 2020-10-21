Diogo Sodré comenta adaptação e liderança do Novorizontino na Série D

Crédito: Maria Paula/Assessoria Novorizontino

Mesml tendo apenas dois meses de casa, o meio-campista Diogo Sodré destaca a seriedade do trabalho feito pelo Novorizontino, fator esse que o fez se adaptar de maneira rápida e conseguir ajudar a equipe a ser líder do Grupo 8 do Campeonato Brasileiro da Série D.

- A adaptação foi muito boa, já conhecia alguns atletas daqui. Quando você chega em um clube que as pessoas trabalham sério e a mentalidade é para a frente, a gente acaba acostumando rápido, o que me deixa feliz, por ser um clube tradicional do interior de São Paulo - afirmou Sodré antes de completar:

- Essa volta pós paralização clareou bastante a mente do atleta profissional. Os clubes estão mais cautelosos para contratar, então temos que agradecer a Deus que estamos bem empregados e trabalhando bastante. Torcendo também pelos nossos amigos que estão sem clube voltarem a jogar.

Com quatro vitórias em seis jogos e sendo um dos dois times invictos na competição, Diogo comentou sobre a dificuldade do grupo em que o Novorizontino está e ressalta a qualidade dos jogadores para ser o líder da chave:

- Temos um elenco muito bom, são atletas que já atuaram na Série A, Série B... O clube da todo o respaldo para o atleta, o que faz a gente procurar a primeira colocação sempre. O nosso grupo é muito difícil, tem times como o Caxias, que foi vice do Gauchão, próprio São Caetano que foi campeão agora da A2, São Luiz, Pelotas... Times bons.