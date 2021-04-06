Diogo Rangel mira ascensão do Toledo no Campeonato Paranaense

Capitão da equipe do Toledo na disputa do Campeonato Paranaense, o zagueiro Diogo Rangel afirmou que acredita na reabilitação da equipe na competição. Com as restrições e adiamento de algumas partidas devido ao avanço da Covid-19, o defensor diz que a falta de sequência é um fator que atrapalha as equipes.
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- É bem complicado porque são muitas incertezas, a sequência não é garantida, alguns jogos foram adiados e isso acaba interferindo. Mas vamos superar essas dificuldades, acredito muito na força desse grupo, ainda tem muitos jogos pela frente que serão cruciais para a nossa recuperação - comentou o zagueiro.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PARANAENSEDos quatro jogos disputados até agora, o Toledo venceu apenas um, e na visão do defensor, o próximo adversário, o Coritiba, no sábado (10), será mais uma chance de mudar o cenário do time.
- Este estadual é a prova de que tudo pode acontecer, e que não existe favoritismo só para os grandes, então nosso time tem trabalhado intensamente para corrigir os erros cometidos nos últimos quatro jogos e encaixar a equipe com o entrosamento certo para voltar a vencer e subir na tabela - finalizou.