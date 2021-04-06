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futebol

Diogo Rangel mira ascensão do Toledo no Campeonato Paranaense

Zagueiro fala sobre as dificuldades enfrentadas na competição diante do atual cenário mundial...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 17:05
Crédito: Carlos Chiossi/Movimento e Foco
Capitão da equipe do Toledo na disputa do Campeonato Paranaense, o zagueiro Diogo Rangel afirmou que acredita na reabilitação da equipe na competição. Com as restrições e adiamento de algumas partidas devido ao avanço da Covid-19, o defensor diz que a falta de sequência é um fator que atrapalha as equipes.
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- É bem complicado porque são muitas incertezas, a sequência não é garantida, alguns jogos foram adiados e isso acaba interferindo. Mas vamos superar essas dificuldades, acredito muito na força desse grupo, ainda tem muitos jogos pela frente que serão cruciais para a nossa recuperação - comentou o zagueiro.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PARANAENSEDos quatro jogos disputados até agora, o Toledo venceu apenas um, e na visão do defensor, o próximo adversário, o Coritiba, no sábado (10), será mais uma chance de mudar o cenário do time.
- Este estadual é a prova de que tudo pode acontecer, e que não existe favoritismo só para os grandes, então nosso time tem trabalhado intensamente para corrigir os erros cometidos nos últimos quatro jogos e encaixar a equipe com o entrosamento certo para voltar a vencer e subir na tabela - finalizou.

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