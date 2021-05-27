Diogo Rangel fala sobre negociações e desejo de permanecer no Brasil

Os campeonatos estaduais estão no fim e para alguns clubes, o calendário de jogos também, e esse é o caso do Toledo, time que o zagueiro Diogo Rangel defendeu durante o Campeonato Paranaense. Para o defensor, independente dos resultados, suas participações em campo e fora dele foram importantes e agora é analisar as propostas para dar sequência na temporada. - Infelizmente o resultado junto ao Toledo não foi o esperado, trabalhei duro para ajudar o time, mas futebol é isso, e faz parte da nossa carreira. Agora é analisar as propostas que chegam, mas confesso que minha intenção é permanecer no meu país, ficar mais próximo da família e jogar o campeonato brasileiro, se tudo der certo - comenta o defensor.Diogo foi titular e capitão do Toledo em suas dez partidas disputadas, e seus números são bastante significativos. Em todas as suas funções, o jogador obtém mais de 75% de aproveitamento.