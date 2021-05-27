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futebol

Diogo Rangel fala sobre negociações e desejo de permanecer no Brasil

Zagueiro com dupla nacionalidade e que já defendeu a seleção do Timor Leste está analisando as propostas que chegam até ele
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Publicado em 27 de Maio de 2021 às 17:02

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 17:02
Crédito: Carlos Chiossi/Movimento e Foco
Os campeonatos estaduais estão no fim e para alguns clubes, o calendário de jogos também, e esse é o caso do Toledo, time que o zagueiro Diogo Rangel defendeu durante o Campeonato Paranaense. Para o defensor, independente dos resultados, suas participações em campo e fora dele foram importantes e agora é analisar as propostas para dar sequência na temporada. - Infelizmente o resultado junto ao Toledo não foi o esperado, trabalhei duro para ajudar o time, mas futebol é isso, e faz parte da nossa carreira. Agora é analisar as propostas que chegam, mas confesso que minha intenção é permanecer no meu país, ficar mais próximo da família e jogar o campeonato brasileiro, se tudo der certo - comenta o defensor.Diogo foi titular e capitão do Toledo em suas dez partidas disputadas, e seus números são bastante significativos. Em todas as suas funções, o jogador obtém mais de 75% de aproveitamento.
- Digo que sou zagueiro raiz (risos), mas com muita qualidade na saída de bola, e que bom que consegui colocar em prática, durante esse estadual, tudo o que sei e aprendi durante minha carreira, estou feliz com meu aproveitamento individual - completou.
Com propostas já em mãos, Diogo volta a afirmar sua intenção de ficar no país.
- É claro que tudo depende das negociações e o que será acordado com os clubes interessados, mas repito que pretendo ficar por aqui, tenho analisado algumas possibilidades que surgiram para disputar o campeonato brasileiro e espero ter tudo definido o quanto antes - finaliza.

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