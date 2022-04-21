futebol

Diogo marca em goleada do BG Pathum na Champions da Ásia

Atacante começou no banco de reservas, mas contribuiu com gol e assistência...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 13:02

O atacante Diogo, ex-Portuguesa e Palmeiras, marcou um gol e deu uma assistência na goleada do BG Pathum, da Tailândia, sobre o United City, das Filipinas, por 5 a 0, nesta quinta-feira, no Leo Stadium, em Bangkok, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia.Com o resultado o BG Pathum mantém a liderança do grupo G, com 7 pontos em três jogos.
Poupado pelo treinador japonês Makoto Teguramori, Diogo iniciou a partida no banco reservas e entrou aos 26 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava 1 a 0. Quatro minutos depois, o BG Pathum ampliou o placar com Worachit Kanitsribumphen. O brasileiro marcou seu gol em belo chute de fora da área, aos 35 minutos. O quarto gol foi contra, de Alan Robertson. Aos 42 minutos, Diogo deu assistência para Pathompol Charoenrattanapirom dar números finais ao placar.
- Estamos jogando a cada 3 dias por essa competição e é necessário um rodízio de jogadores para que possamos estar inteiros quando for preciso. Mas mesmo quem não começa jogando tem que estar pronto pra ajudar quando tiver que entrar e foi isso que fiz hoje. Estou feliz pelo gol, pela assistência e principalmente pela vitória - afirmou Diogo.
No próximo domingo, o BG Pathum volta a campo para enfrentar o mesmo adversário na abertura do retorno da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia.
