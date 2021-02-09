Diogo marca e dá vitória ao BG Pathum, que abre vantagem na liderança do Tailandês

Crédito: Divulgação / BG Pathum

Com um belo gol marcado pelo atacante Diogo, revelado pela Portuguesa, o BG Pathum United venceu o Trat FC por 2 a 1, em casa, no Léo Stadium, em Bangkok, nesta terça-feira, dia 9, pela 18ª rodada da Thai League. Os outros gols da partida também foram marcados por brasileiros: Victor Cardozo marcou o outro gol do BG, enquanto Ricardo Santos descontou para o Trat.

Veja a tabela do Inglês- Fiquei muito feliz por ter feito meu primeiro gol com a camisa do BG Pathum no meu terceiro jogo pelo time. No jogo anterior eu já tinha conseguido dar uma assistência e nesse felizmente saiu o gol. É importante para tirar aquele peso do primeiro gol e agora as coisas começam a acontecer naturalmente - disse Diogo.

O atacante teve boa atuação e foi o grande destaque do BG Pathum na partida, criando as principais chances de gol da equipe. Mas mesmo assim, foi o Trat FC quem saiu na frente, aos 25 minutos do primeiro tempo, com gol de Ricardo Santos. Nove minutos depois, o time da casa empatou em cobrança de pênalti do zagueiro Victor Cardozo.

O gol da virada saiu aos 45 minutos da primeira etapa em grande jogada de Diogo, que na ponta direita driblou um zagueiro e bateu com categoria de perna esquerda, do bico da grande área, para virar o placar. Na segunda etapa, o BG Pathum criou muitas chances de gol, mas não conseguiu ampliar o placar.

Com a vitória, o BG Pathum ampliou a vantagem na liderança da Thai League para 10 pontos em relação ao vice-líder Port FC, que nesta terça-feira foi derrotado pelo Buriram United, ex-equipe de Diogo.

- Foi uma vitória muito importante, já que o segundo colocado perdeu e abrimos 10 pontos. Agora cada jogo é final para nós. Temos que aproveitar essa vantagem na tabela, mas não podemos vacilar, pois ainda há muitos jogos - afirmou Diogo.