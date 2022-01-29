Diogo marca e atual campeão BG Pathum quebra sequência negativa na Tailândia

Com um gol do atacante Diogo, ex-Portuguesa e Flamengo, o BG Pathum, atual campeão tailandês, venceu o Chiangmai United por 4 a 1, em casa, neste sábado, dia 29, e quebrou uma sequência de seis jogos sem vencer no Campeonato Tailandês. A última vitória da equipe na Thai League havia sido em novembro do ano passado. Com o resultado, o time do brasileiro manteve a terceira posição do Campeonato Tailandês, com 33 pontos, um a menos que o vice-líder Bankok United.+ Ex-Palmeiras, Arthur Cabral é anunciado como reforço de clube italiano

O gol de Diogo saiu nos acréscimos do primeiro tempo, quando o BG vencia por 2 a 1 e o Chiangmai pressionava em busca do empate. Em cobrança de escanteio, o brasileiro recebeu passe forte rasteiro dentro da grande área e acertou um belo chute de primeira para marcar o terceiro gol de sua equipe.

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- Foi muito importante voltar a vencer nesse momento e dessa forma, com uma goleada. Além de nos mantermos na briga pelo título, o desempenho que tivemos eleva a confiança da equipe para os próximos jogos - afirmou Diogo.

Depois de se recuperar de uma cirurgia no ombro, que o deixou 4 meses fora de combate, o atacante Diogo vive ótima fase no BG Pathum. Em cinco jogos desde o retorno, o brasileiro marcou 3 gols e deu duas assistências.