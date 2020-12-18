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futebol

Diogo Jota fala sobre lesão: 'Apoiar de fora não é fácil'

Atacante vivia grande fase no Liverpool e se lesionou no
dia 9 de dezembro. A previsão é de dois meses fora de combate...

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 13:09

LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 13:09
Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
Lesionado desde o dia 9 de dezembro, Diogo Jota falou sobre estar fora de combate. Com previsão de dois meses fora de combate, o português admitiu ao site do Liverpool a dificuldade em não poder atuar. VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
- Apoiar de fora não é fácil. É ainda mais difícil quando se sofre como torcedor e não podemos fazer nada para ajudar a equipe no campo. Estou dando o meu melhor para voltar o mais rápido possível. As coisas estão correndo bem, mas lesões no joelho são sempre complicadas. Não podemos apressar as coisas - disse.Em 17 jogos na atual temporada, Diogo Jota marcou nove gols com a camisa do Liverpool e chegou a ser elogiado diversas vezes por Jürgen Klopp.

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