Diogo Jota fala sobre lesão: 'Apoiar de fora não é fácil'

Lesionado desde o dia 9 de dezembro, Diogo Jota falou sobre estar fora de combate. Com previsão de dois meses fora de combate, o português admitiu ao site do Liverpool a dificuldade em não poder atuar. VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE

- Apoiar de fora não é fácil. É ainda mais difícil quando se sofre como torcedor e não podemos fazer nada para ajudar a equipe no campo. Estou dando o meu melhor para voltar o mais rápido possível. As coisas estão correndo bem, mas lesões no joelho são sempre complicadas. Não podemos apressar as coisas - disse.Em 17 jogos na atual temporada, Diogo Jota marcou nove gols com a camisa do Liverpool e chegou a ser elogiado diversas vezes por Jürgen Klopp.