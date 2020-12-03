Diogo Jota elogia Klopp e destaca brasileiros no elenco do Liverpool

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP

O atacante Diogo Jota explicou a importância de Jurgen Klopp na sua adaptação desde que chegou ao Liverpool. Em entrevista ao portal “The Athletic”, o português afirmou que precisava se adaptar ao estilo do time e que teve uma conversa com o comandante alemão para entender o funcionamento da equipe e que teve o apoio do capitão Henderson.

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- Quando você chega em um novo clube, ter a mentalidade aberta é a chave para se adaptar mais rápido. Com a temporada em andamento, eu deveria encontrar uma forma para entrar no time e não o contrário. Foi o que fiz com a ajuda de Klopp, um técnico fantástico e que se preocupou comigo. Quando cheguei, fizemos uma reunião e me explicou como a equipe jogava.

O camisa 20 também destacou a presença dos brasileiros do elenco, com quem tem facilidade de comunicação pela questão da língua.

- O Liverpool tem um grande time e o capitão Henderson foi importante para mim. Me mandou uma mensagem assim que soube que eu estava para assinar com o Liverpool e me ajudou. Os brasileiros falam a mesma língua, então ter jogadores como Fabinho, Firmino e Alisson também ajuda.