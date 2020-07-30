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futebol

Diogo Dalot aparece como alternativa para a lateral do Barcelona

Jogador do Manchester United não teve muitas
chances no time inglês e deve deixar o clube...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 11:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 11:46
Crédito: FABRICE COFFRINI / AFP
Diogo Dalot, do Manchester United, aparece como uma alternativa para reforçar a lateral do Barcelona. Além dele, Mattia de Sciglio, da Juventus, também interessa ao clube catalão, segundo o "Mundo Deportivo".
Dalot interessa ao Barça desde os tempos de Porto. Na época, os catalães tentaram negociar a contratação, mas acabaram perdendo o jogador para o Manchester United.
Os Red Devils não devem dificultar a negociação. Solskjaer não coloca o lateral em seus planos e deve ser vendido pelos ingleses na próxima janela de transferências.

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