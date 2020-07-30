Diogo Dalot aparece como alternativa para a lateral do Barcelona

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Diogo Dalot, do Manchester United, aparece como uma alternativa para reforçar a lateral do Barcelona. Além dele, Mattia de Sciglio, da Juventus, também interessa ao clube catalão, segundo o "Mundo Deportivo".

Dalot interessa ao Barça desde os tempos de Porto. Na época, os catalães tentaram negociar a contratação, mas acabaram perdendo o jogador para o Manchester United.