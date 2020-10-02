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futebol

Diogo brilha, faz gol e JDT conquista o hepta na Malásia

Ex-atacante de Portuguesa e Flamengo é um dos personagens do título malaio.
Desde o ano passado no time, Diogo já levantou cinco troféus...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 15:39

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 15:39

Crédito: Atacante marcou quatro gols e dez partidas pelo clube malaio (Divulgação/JDT
Inspirado, o atacante Diogo foi mais uma vez o destaque do Johor Darul Ta’zim, da Malásia. Nesta sexta-feira, o brasileiro abriu o placar na goleada do time sobre o Sabah, por 4 a 1, no estádio Sultan Ibrahim. De quebra, ele ajudou sua equipe a faturar o título invicto e antecipado da Superliga da Malásia 2020.Com a conquista, o clube chega ao heptacampeonato nacional (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) e Diogo ao bicampeonato (2019 e 2020). Este foi o quinto título do atacante pelo clube malaio em sua segunda temporada – além das duas Superligas da Malásia, ele também já conquistou a Supercopa da Malásia em 2019 e 2020, e a Copa da Malásia 2019.
- Estou muito feliz, com sentimento de dever cumprido. Foi um campeonato atípico para todos, mas tivemos o mérito de trabalhar bem durante a paralisação para conseguir voltar ainda melhor do que já estávamos no começo do ano. Por isso acredito que nosso grupo está de parabéns. Merecemos essa conquista.
O atacante foi titular nos dez jogos da Superliga da Malásia, marcou quatro gols e deu cinco assistências. Por conta da pandemia do coronavírus, e a paralisação que afetou o esporte mundialmente, a organização do futebol na Malásia optou por encurtar a competição, deixando-a com apenas um turno. O JDT ainda fará mais um jogo no torneio, contra o Melaka United, no próximo dia 10 de outubro.
O JDT ainda tem três compromissos válidos pela Champions League da Ásia, quando receberá o chinês Guangzhou Evergrande (18 de novembro) e o japonês Vissel Kobe (30 de novembro), e visitará os sul-coreanos do Suwon Bluewings (24 de novembro). O time malaio está no grupo G da competição continental e, neste momento, está na 2ª colocação, atrás do time do Japão.
Revelado na Portuguesa, e com passagens por Olympiacos, Flamengo, Santos e Palmeiras, além do tailandês Buriram United, Diogo chegou ao JDT no início de 2019 e, de lá para cá, já marcou 24 gols e deu 15 assistências em 48 partidas disputadas – média de 0,5 gol por jogo.

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