Diogo Boa Alma: o diretor esportivo que faz história com o Santa Clara

Crédito: Santa Clara

A Região dos Açores é um pequeno arquipélago de Portugal composto por quase 250 mil habitantes e que é a casa do Clube Desportivo Santa Clara. A equipe, que está na elite do futebol nacional, não está nos holofotes como os grandes adversários. Ainda assim, o time dirigido por Daniel Ramos faz história no país ao conquistar a permanência na Primeira Liga pelo quarto ano consecutivo.Transição​Um dos principais nomes deste clube não está atuando nos gramados ou na beira do gramado, mas sim nos bastidores. Diogo Boa Alma, diretor esportivo do Santa Clara há cinco anos, conversou com o LANCE! e explicou as mudanças que ocorreram dentro da entidade e os processos internos que foram alterados para fazer da instituição dos Açores uma das gratas surpresas desta época.

- Muita coisa mudou, tanto internamente quanto externamente. Nós profissionalizamos o clube e trouxemos pessoas de diversas áreas para nos dar apoio. Investimentos no departamento médico, trazendo fisioterapeutas, e buscamos atender as exigências que o futebol precisa. Em termos externos, há uma diferença gigantesca também no acompanhamento que nós temos atualmente.

Na última temporada, a equipe atingiu os 43 pontos, a maior pontuação da história do time na Primeira Liga. Na atual campanha, o elenco soma 40 pontos conquistados, ocupa a 7ª colocação e ainda restam duas partidas. Apesar do momento estável, o caminho do dirigente começou de maneira árdua.

O Santa Clara não possui Centro de Treinamento no nível dos principais rivais, departamento de scouting, mantém um estádio com capacidade para pouco mais de 13 mil pessoas, mas que não abre desde o início da pandemia da Covid-19 e não tem capacidade de comprar jogadores de outras equipes. Apesar de tudo parecer que vai dar errado, Boa Alma aposta no desenvolvimento interno do clube para superar as adversidades e chamar a atenção.

- O Santa Clara não possui a capacidade de comprar jogadores e temos uma das menores folhas salariais. A pandemia atingiu todas as atividades, mas no nosso caso foi menos grave do que em clubes maiores, que perdem muito por conta de patrocínios, vendas de materiais. Isto não é parte da nossa receita principal. Nós fazemos o orçamento com base no que temos de direitos televisivos e com o apoio do governo dos Açores.

Visão geral

Por conta do bom trabalho à frente dos Bravos Açorianos, Boa Alma é cotado pela imprensa portuguesa para assumir algum cargo interno do Benfica devido à saída de Tiago Pinto. O profissional não revelou ter recebido nenhum convite oficial, mas explicou a importância do seu cargo dentro do esporte e como a função precisa crescer em Portugal.

- A função do diretor esportivo ainda tem uma margem grande para investimento, pois esta função não existe em muitos clubes da forma como ela é exercida no Santa Clara. Os presidentes em Portugal interferem no futebol, querem tomar decisões. Aqui, tenho liberdade e ninguém interfere no meu trabalho. Às vezes não há coragem de delegar responsabilidades para o outro. Não podemos ter um modelo de 20, 30 anos atrás em que uma pessoa que não é do ramo do futebol interfere no futebol.