Diogo Barbosa vibra com primeiro gol pelo Grêmio

O Grêmio abriu a fase oitavas de final da Copa do Brasil com o pé direito. Diante do Vitória, o Tricolor impôs o seu ritmo de jogo e levou a melhor por 3 a 0.
Um dos que balançaram a rede a favor do time gaúcho foi o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que comemorou o primeiro tempo pelo Grêmio.
‘Muito feliz, é meu primeiro gol com a camisa do Grêmio, estava ansioso por esse momento. A gente estava precisando e uma vitória assim, jogando bem, tendo o domínio do jogo, que o Grêmio sempre esteve acostumado. Não tem nada ganho, mas foi um resultado muito importante para nós ir buscar esta classificação’, afirmou ao SporTV.
Com o resultado elástico, o Grêmio passa de fase na Copa do Brasil com derrota por até dois gols ou empate na Arena.