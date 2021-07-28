Diogo Barbosa vibra com primeiro gol pelo Grêmio

Crédito: Instagram/Diogo Barbosa

O Grêmio abriu a fase oitavas de final da Copa do Brasil com o pé direito. Diante do Vitória, o Tricolor impôs o seu ritmo de jogo e levou a melhor por 3 a 0.

Um dos que balançaram a rede a favor do time gaúcho foi o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que comemorou o primeiro tempo pelo Grêmio.

‘Muito feliz, é meu primeiro gol com a camisa do Grêmio, estava ansioso por esse momento. A gente estava precisando e uma vitória assim, jogando bem, tendo o domínio do jogo, que o Grêmio sempre esteve acostumado. Não tem nada ganho, mas foi um resultado muito importante para nós ir buscar esta classificação’, afirmou ao SporTV.