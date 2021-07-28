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futebol

Diogo Barbosa vibra com primeiro gol pelo Grêmio

Lateral-esquerdo é um dos mais pressionados no elenco, mas conseguiu ajudar o Tricolor diante do Vitória...
LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 23:53

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 23:53

Crédito: Instagram/Diogo Barbosa
O Grêmio abriu a fase oitavas de final da Copa do Brasil com o pé direito. Diante do Vitória, o Tricolor impôs o seu ritmo de jogo e levou a melhor por 3 a 0.
Um dos que balançaram a rede a favor do time gaúcho foi o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que comemorou o primeiro tempo pelo Grêmio.
‘Muito feliz, é meu primeiro gol com a camisa do Grêmio, estava ansioso por esse momento. A gente estava precisando e uma vitória assim, jogando bem, tendo o domínio do jogo, que o Grêmio sempre esteve acostumado. Não tem nada ganho, mas foi um resultado muito importante para nós ir buscar esta classificação’, afirmou ao SporTV.
Com o resultado elástico, o Grêmio passa de fase na Copa do Brasil com derrota por até dois gols ou empate na Arena.

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