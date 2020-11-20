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Diogo Barbosa avalia início com a camisa do Grêmio

Lateral-esquerdo foi contratado após indicação de Renato Gaúcho e ganhou a confiança do treinador...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 21:24

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 21:24

Crédito: Instagram/Diogo Barbosa
Uma das carências do elenco do Grêmio estava na lateral-esquerda. Com Bruno Cortez contestado pela torcida, o jeito foi buscar uma alternativa no mercado e Diogo Barbosa, reserva do Palmeiras, foi a escolha.Com pouco tempo de Grêmio, o atleta ganhou o respeito da torcida e tem sido utilizado com frequência por Renato Gaúcho.
Diante do Cuiabá, Diogo Barbosa foi um dos destaques e fez um balanço sobre o seu início dentro do Tricolor.
‘Acredito que é um bom início. Claro que estou num processo de evolução, estou mais entrosado com todos do grupo e a tendência é só melhorar. Feliz pela confiança depositada pela diretoria, pelo Renato e todos do grupo’, afirmou.
No fim de semana, Diogo Barbosa e o Grêmio voltam a campo, mas pelo Brasileirão. O rival é o Corinthians, na NeoQuímica Arena.

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