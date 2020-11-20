Diogo Barbosa avalia início com a camisa do Grêmio

Crédito: Instagram/Diogo Barbosa

Uma das carências do elenco do Grêmio estava na lateral-esquerda. Com Bruno Cortez contestado pela torcida, o jeito foi buscar uma alternativa no mercado e Diogo Barbosa, reserva do Palmeiras, foi a escolha.Com pouco tempo de Grêmio, o atleta ganhou o respeito da torcida e tem sido utilizado com frequência por Renato Gaúcho.

Diante do Cuiabá, Diogo Barbosa foi um dos destaques e fez um balanço sobre o seu início dentro do Tricolor.

‘Acredito que é um bom início. Claro que estou num processo de evolução, estou mais entrosado com todos do grupo e a tendência é só melhorar. Feliz pela confiança depositada pela diretoria, pelo Renato e todos do grupo’, afirmou.