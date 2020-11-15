Diniz volta a colocar o Tricolor como forte candidato ao título brasileiro

Contra o Fortaleza, o São Paulo saiu atrás do marcador e foi buscar a virada no segundo tempo, com grande atuação do atacante Luciano, que saiu do banco de reservas e marcou dois gols. Na terceira colocação do campeonato e com 66,7% de aproveitamento dos pontos disputados, o Tricolor está numa situação até que confortável visto que tem três jogos a menos do que seus adversários diretos pelo título do Brasileirão.Além dessa taça, o São Paulo tenta a conquista da Copa do Brasil. A equipe está nas quartas de final e briga com o Flamengo por uma vaga nas semis. No jogo de ida, no Maracanã, o Tricolor venceu, por 2 a 1, e agora joga por um empate no Morumbi para garantir a classificação.