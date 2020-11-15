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futebol

Diniz volta a colocar o Tricolor como forte candidato ao título brasileiro

Técnico do São Paulo exaltou o trabalho feito no Ceará e a vitória diante do Fortaleza, no Castelão. Comissão técnica já pensa no duelo contra o Flamengo pela Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

14 nov 2020 às 23:02

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 23:02

Contra o Fortaleza, o São Paulo saiu atrás do marcador e foi buscar a virada no segundo tempo, com grande atuação do atacante Luciano, que saiu do banco de reservas e marcou dois gols. Na terceira colocação do campeonato e com 66,7% de aproveitamento dos pontos disputados, o Tricolor está numa situação até que confortável visto que tem três jogos a menos do que seus adversários diretos pelo título do Brasileirão.Além dessa taça, o São Paulo tenta a conquista da Copa do Brasil. A equipe está nas quartas de final e briga com o Flamengo por uma vaga nas semis. No jogo de ida, no Maracanã, o Tricolor venceu, por 2 a 1, e agora joga por um empate no Morumbi para garantir a classificação.
Ainda no Ceará, Diniz projetou a partida da próxima quarta, às 21h30, contra o Rubro-negro e voltou a bater na tecla de que nada está garantido ao São Paulo. Na visão do treinador, o confronto está aberto e o Tricolor não pode entrar em campo pensando que já está classificado.
- Um jogo totalmente aberto. Os dois precisam do resultado. Temos que entrar para fazer o nosso melhor. Temos que dar o nosso melhor porque é um time muito perigoso, com muitos jogadores de nível de seleção. Temos que nos preparar bem - encerrou o comandante são-paulino.Miguel Schincariol / saopaulofc.net

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