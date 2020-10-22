Diniz tem problemas para escalar o São Paulo contra o Fortaleza

Crédito: Twitter/São Paulo

No domingo, às 20h30, o São Paulo decide sua sobrevivência na Copa do Brasil contra o Fortaleza, no Morumbi. Precisando vencer para garantir a vaga nas quartas de final da competição, o Tricolor pode ter problemas para encontrar sua melhor formação para o duelo com os cearenses. Isto porque, quatro importantes nomes são estão sob os cuidados do departamento médico e são dúvidas: Igor Vinícius, Juanfran, Luciano e Hernanes.

A lateral-direita é uma dor de cabeça para a comissão técnica. Sem Igor Vinícius e Juanfran, que ainda se recuperam no Reffis do CT da Barra Funda, a vaga deve ser ocupada por Tchê Tchê - improvisado. O camisa 10 Daniel Alves, embora tenha feito toda a carreira jogando como lateral, vem sendo escalado no meio de campo, e o técnico Fernando Diniz não pretende mudá-lo de posição por entender que o atleta participa mais do jogo centralizado. Poupado do jogo da última terça, contra o Binacional, o atacante Luciano, trata de um incômodo muscular na coxa e é peça importante para o São Paulo de Fernando Diniz. O atacante marcou um dos três gols do Tricolor na partida de ida, empatada em 3 a 3, e não jogou na última terça, contra o Binacional, mas não apareceu em campo no treino de quarta-feira.

Por fim, o meia Hernanes, que não entra em campo desde o início deste mês, quando sentiu um estiramento no primeiro tempo da partida contra o River Plate, na Argentina. O Profeta vem trabalhando com os fisioterapeutas do clube e está avançando na recuperação, mas ainda é dúvida para domingo e dificilmente terá espaço na equipe no duelo com o Fortaleza.