Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diniz tem problemas para escalar o São Paulo contra o Fortaleza

Departamento médico do Tricolor está com diversos nomes. No mínimo, quatro nomes importantes do elenco são dúvidas para o jogo de domingo; entenda a situação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 out 2020 às 08:00

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 08:00

Crédito: Twitter/São Paulo
No domingo, às 20h30, o São Paulo decide sua sobrevivência na Copa do Brasil contra o Fortaleza, no Morumbi. Precisando vencer para garantir a vaga nas quartas de final da competição, o Tricolor pode ter problemas para encontrar sua melhor formação para o duelo com os cearenses. Isto porque, quatro importantes nomes são estão sob os cuidados do departamento médico e são dúvidas: Igor Vinícius, Juanfran, Luciano e Hernanes.
A lateral-direita é uma dor de cabeça para a comissão técnica. Sem Igor Vinícius e Juanfran, que ainda se recuperam no Reffis do CT da Barra Funda, a vaga deve ser ocupada por Tchê Tchê - improvisado. O camisa 10 Daniel Alves, embora tenha feito toda a carreira jogando como lateral, vem sendo escalado no meio de campo, e o técnico Fernando Diniz não pretende mudá-lo de posição por entender que o atleta participa mais do jogo centralizado. Poupado do jogo da última terça, contra o Binacional, o atacante Luciano, trata de um incômodo muscular na coxa e é peça importante para o São Paulo de Fernando Diniz. O atacante marcou um dos três gols do Tricolor na partida de ida, empatada em 3 a 3, e não jogou na última terça, contra o Binacional, mas não apareceu em campo no treino de quarta-feira.
Por fim, o meia Hernanes, que não entra em campo desde o início deste mês, quando sentiu um estiramento no primeiro tempo da partida contra o River Plate, na Argentina. O Profeta vem trabalhando com os fisioterapeutas do clube e está avançando na recuperação, mas ainda é dúvida para domingo e dificilmente terá espaço na equipe no duelo com o Fortaleza.
Caso os problemas permaneçam até a data da partida decisiva, o São Paulo pode não entrar em campo com sua força máxima. Até lá, no entanto, o clube tem tempo para treinar as variações possíveis de jogo e se fortalecer para decidir a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados