Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diniz revela que pediu desculpas ao grupo por discussão com Tchê Tchê: 'Foi um erro que eu cometi'
futebol

Diniz revela que pediu desculpas ao grupo por discussão com Tchê Tchê: 'Foi um erro que eu cometi'

Técnico comentou sobre entrevero com o meia na rodada passada e ressaltou que episódio não influenciou na derrota para o Santos por 1 a 0, no Morumbi, pelo Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jan 2021 às 19:56

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 19:56

Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo perdeu para o Santos por 1 a 0, na tarde deste domingo, no Morumbi. Porém, o episódio da discussão do técnico Fernando Diniz com o volante Tchê Tchê ainda foi assunto na entrevista coletiva após o clássico. O entrevero aconteceu na derrota para o Red Bull Bragantino, por 4 a 2.
Manchester United quer estrela do Dortmund, goleiro do Milan perto de renovação… Veja o resumo do fim de semana do mercado
Diniz disse que pediu desculpas ao elenco e também para o volante do Tricolor. Segundo o comandante, foi um erro que ele cometeu, expondo o grupo.
VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- Em relação ao Tchê Tchê, é um problema que estamos resolvendo internamente. Foi uma exposição. Conversei com o Tchê Tchê e com o grupo, e agora temos que andar para frente. Foi um erro que cometi. Pedi desculpas ao Tchê Tchê e ao time por tê-los exposto pela maneira como agi - afirmou, em entrevista coletiva.
Ele afirmou também que o episódio pode ser usado para fortalecer a relação entre o elenco e a comissão técnica com o objetivo de levantar o título do Brasileirão, que não vem desde 2008.
- A culpa tem uma curva que é benéfica, saudável, e depois traz prejuízo. Agora, é olhar para frente e temos que crescer como time, não afrouxar. Aquele episódio tem que servir para a gente ter relações melhores do que já tinha até o episódio acontecer - finalizou Diniz.
O São Paulo volta a campo no próximo domingo, contra o Athletico-PR, às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados