Diniz reencontra sequência do seu pior momento no São Paulo

O São Paulo tem adversários que marcaram o clube na sequência da temporada. Isso porque, no primeiro turno, o Tricolor ficou quatro partidas sem vencer no Brasileirão, o que fez o técnico Fernando Diniz balançar no cargo são-paulino.
A sequência negativa começou justamente diante do Red Bull Bragantino, adversário na noite desta quarta-feira (06), às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid. Jogando em casa no primeiro turno, o São Paulo empatou com o Massa Bruta por 1 a 1, com direito a dois pênaltis desperdiçados pelo adversário.
Logo depois, o Tricolor empatou com o Santos por 2 a 2 na Vila Belmiro. Gabriel Sara marcou duas vezes, mas Madson e Marinho empataram o clássico, contando com falha de Volpi no segundo gol santista.
Já o terceiro compromisso do São Paulo no ano será contra do Athletico. No primeiro turno, no entanto, o jogo foi adiantado, e o time de Diniz enfrentou o Internacional, no Beira-Rio. Na ocasião, o Colorado abriu o placar com Thiago Galhardo, mas Luciano deixou tudo igual. Mesmo com um a mais, o Tricolor não conseguiu sair com a vitória.
Para encerrar a sequência, o São Paulo empatou com o Coritiba por 1 a 1, no Couto Pereira, em uma das suas piores partidas no ano. Lutando para não cair e atual lanterna, o Coxa marcou logo no começo com Robson, em belo gol de falta. O Tricolor empatou apenas no final da partida, com gol de Reinaldo batendo pênalti.
Esses resultados negativos quase custaram o cargo de Fernando Diniz, já que, no intervalo dessas partidas, o São Paulo perdeu para LDU e River Plate, sendo eliminado na primeira fase da Copa Libertadores. A equipe chegou a ficar sete jogos sem vencer nesse período.
No entanto, Diniz ficou, consertou os problemas da equipe e atingiu a liderança do Brasileirão e as semifinais da Copa do Brasil. O técnico vem sendo respaldado pelo novo presidente Julio Casares e segue com confiança da torcida e diretoria para continuar com o trabalho no CT da Barra Funda.
Veja as próximas partidas do São Paulo06/01 (28ª rodada) – Red Bull Bragantino, Nabi Abi Chedid10/01 (29ª rodada) – Santos, Morumbi17/01 (30ª rodada) – Athletico-PR, Arena da Baixada20/01 (31ª rodada) – Internacional, Morumbi23/01 (32ª rodada) – Coritiba, Morumbi31/01 (33ª rodada) – Atlético-GO, Antônio Accioly