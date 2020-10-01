Diniz reconhece falhas no São Paulo e explica eliminação na Libertadores

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O São Paulo vai voltar ao Brasil de cabeça cheia após a eliminação da Copa Libertadores ainda na fase de grupos. Na visão do técnico Fernando Diniz, a equipe precisa evoluir em alguns aspectos para ser mais competitiva no restante da temporada, e a queda do torneio continental deve-se - entre outros fatores - à derrota para o Binacional, no Peru.

- O que mais pesou foi o jogo do Binacional. Uma derrota que nos deixou pressionado o tempo. Tivemos de buscar os resultados fora e não conseguimos. O jogo do Binacional foi o mais preponderante. Não foi o único, mas foi vital para a nossa eliminação precoce - afirmou o treinador, visivelmente incomodado com a queda do Tricolor na Copa Libertadores. Além de perder para o Binacional, o São Paulo tropeçou nos seus dois outros jogos fora de casa. Em Quito, a equipe foi superada pela LDU, por 4 a 2, e nesta noite, foi derrota para o River Plate, por 2 a 0. Os únicos quatro pontos somados aconteceram no Morumbi: empate com a River, em 2 a 2, e vitória diante da LDU, por 3 a 0.

- A gente tem que melhorar, se solidarizar com o torcedor e procurar melhorar. O São Paulo não tinha que cair fora na primeira fase da Copa Libertadores - reafirmou Diniz ainda em Avellaneda, na Argentina.A queda frustrou os planos do São Paulo para a temporada, mas ainda é possível disputar a Copa Sul-Americana e buscar o protagonismo no continente. A vaga virá caso a equipe termine em terceiro no Grupo D. Para que isso aconteça, basta não perder em casa para o Binacional na última rodada da fase de grupos. O jogo será disputado no dia 20 de outubro, às 21h30.