Diniz quebra tabu contra Sampaoli e destaca admiração pelo argentino

Ainda na temporada passada, após o duelo contra o Fluminense, Sampaoli teceu elogios a Diniz pelo estilo de jogo, priorizando a posse de bola e movimentação constante dos jogadores.

- Nos atrai muito o jogo com a bola. Claro que seguramente há características diferentes entre nós, mas tive a oportunidade de falar com ele no congresso da CBF e me pareceu uma pessoa que ama o jogo, falar de futebol com ele é muito interessante. É um treinador que me agrada muito pela maneira como sente esse esporte e como o pratica. Eu gosto de ver as equipes dele porque sempre estão pensando em jogar - disse Sampaoli.

Diniz também após esse confronto, falou sobre a admiração que possui pelo argentino.