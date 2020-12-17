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futebol

Diniz quebra tabu contra Sampaoli e destaca admiração pelo argentino

Técnicos já haviam se enfrentado três vezes, com duas vitórias do argentino e um empate. Com o triunfo, Diniz vence pela primeira vez e dá belo salto no topo do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 07:30

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 07:30

Ainda na temporada passada, após o duelo contra o Fluminense, Sampaoli teceu elogios a Diniz pelo estilo de jogo, priorizando a posse de bola e movimentação constante dos jogadores.
- Nos atrai muito o jogo com a bola. Claro que seguramente há características diferentes entre nós, mas tive a oportunidade de falar com ele no congresso da CBF e me pareceu uma pessoa que ama o jogo, falar de futebol com ele é muito interessante. É um treinador que me agrada muito pela maneira como sente esse esporte e como o pratica. Eu gosto de ver as equipes dele porque sempre estão pensando em jogar - disse Sampaoli.
Diniz também após esse confronto, falou sobre a admiração que possui pelo argentino.
- Um grande prazer, alegria, poder ter um treinador do nível dele no Brasil. E poder jogar contra é sempre muito bom. Contra e com. Tentando construir um futebol melhor, mais bem jogado. O meu maior objetivo é mostrar que o futebol pode ser algo prazeroso e transporte isso para o público - disse Diniz na ocasião.

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