Diniz promete atenção especial ao lado emocional na volta do São Paulo

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Feliz com o retorno da rotina no CT da Barra Funda, mesmo que ainda com diversas restrições e sem data para o reinício dos campeonatos, Fernando Diniz revelou em entrevista à TV oficial do São Paulo que sua maior preocupação neste momento é com o emocional dos atletas.

- Eu acredito sempre que nas relações que a gente tem com a vida a parte emocional tem um peso muito grande, e essa pandemia deixou ensinamentos e cicatrizes em todos nós. Acho que essa parte emocional é a parte que a gente tem que cuidar com bastante cuidado. A parte física não tem o que fazer, você vai ter que treinar, correr, saltar... Mas a parte emocional é o que a gente pode se ajudar de uma maneira ainda mais profunda do que a gente já vinha fazendo - disse o treinador, que é psicólogo formado e recebe diversos elogios no clube por se preocupar com questões extracampo na relação com o grupo.E MAIS:Corrida eleitoral do São Paulo tem críticas a Leco dos dois lados e fuga do rótulo de 'situação'Lucão, Maicon e mais: São Paulo sofre com processos de atletas na JustiçaLucão explica ação contra o São Paulo e diz que foi perseguido no clubeO São Paulo encerrou neste sábado o período de testes físicos e fisiológicos iniciado na terça-feira. A maioria do grupo compareceu ao CT diariamente para esses trabalhos, mas alguns jogadores foram liberados, como Daniel Alves. Só um atleta ficou afastado por testar positivo para a COVID-19, mas o nome dele não foi divulgado. A partir de quarta-feira, estarão liberados pelas autoridades os treinos convencionais.

- Eu não sei como estão os outros clubes, mas aqui foi uma coisa digna de nota, ficou um lugar extremamente seguro. Isso dá aos jogadores o conforto de saber que se está treinando em um lugar em que os profissionais estão de fato preocupados com a saúde. Está muito bonito, muito legal, e a gente tem que parabenizar o que o pessoal do estafe fez para receber os jogadores de maneira tão respeitosa - disse Diniz.

Veja outros trechos da entrevista do treinador do São Paulo:

Clima na volta das atividadesEstá sendo muito bom. Com a convivência voltando, os ânimos já ficam muito mais positivo. Embora haja o distanciamento, os jogadores estão convivendo muito bem, todo mundo muito feliz de voltar, e essa perspectiva de retomar os treinamentos e ali na frente poder sonhar em voltar a jogar anima todo mundo.

Desafios no retornoAcima de tudo, retomar o mais rápido possível o bom futebol. O torcedor passou a entender aquilo que o time estava fazendo, houve uma sinergia e a torcida passou a jogar muito junto e ser um dos nossos jogadores mais importantes. No jogo da LDU, que foi o mais importante da temporada, o torcedor fez toda a diferença, desde a chegada ao time ao Morumbi, durante o jogo, ao fim do jogo... Aquilo mexe com os jogadores, faz os jogadores se sentirem mais importantes, e era uma tendência muito clara de evolução da equipe que foi interrompida pela pandemia. É um grande desafio retomar aquele nível, mas a gente conta com o torcedor do nosso lado, porque vamos fazer de tudo para trazer aquilo que ele quer.

Falta de ritmoA dificuldade maior é o número de dias parados, são 100 dias, acho que ninguém ficou parado durante tanto tempo antes. O que tem de positivo é que a gente já tinha adquirido um jeito de jogar. Agora é tentar resgatar aquilo, a coisa tática, a coisa das relações, para a gente poder encurtar esse caminho e fazer com que esses 100 dias não pareçam que foram 100 dias. O fato de ter melhorado na pré-temporada e ter tido esse começo de maneira positiva ajuda a recuperar mais rápido.

Ansiedade dos jogadoresOs jogadores estavam muito ansiosos para voltar. Eles são acostumados a jogar, a treinar, a receber o carinho do torcedor, uma vida muito agitada e fisicamente muito ativa. Imagine ficar enclausurado? Eles tinham esse desejo muito grande. Outro fator positivo que é bom colocar: o número de casos de COVID-19 que a gente teve mostra claramente que eles souberam se cuidar, respeitar, foram na direção que o clube como instituição escolheu, de se preservar, seguir as ordens governamentais. O elenco está de parabéns por isso também.