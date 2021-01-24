Diniz nega crise no elenco: 'Não tem clima pesado entre os jogadores'

O técnico do São Paulo, Fernando Diniz, afirmou que não vê crise no elenco pelos maus resultados que o Tricolor vem tendo em 2021. Com seis jogos sem vencer, a equipe vem pressionada pela perda da liderança e teve o ônibus atacado antes do empate contra o Coritiba, por 1 a 1, pela 32ª rodada do Brasileirão.
Logo depois do apito final, a transmissão do 'Premiere' flagrou o goleiro Tiago Volpi e o lateral-esquerdo Reinaldo discutindo ao irem para o vestiário. Nenhum jogador quis falar com a imprensa na saída do campo. No entanto, Diniz não vê como crise no elenco e quer reverter o quadro.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- Já comentei com os jogadores, acho que a queda foi depois do jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre. A gente venceu o Fluminense depois, mas jogando abaixo, depois veio a desclassificação, contra o Bragantino oscilamos. Tudo é trabalho, não tem o que fazer. É trabalhar, acreditar nas nossas forças, na coesão. A única coisa que não podemos acreditar é que está tudo errado e precisa parar de trabalhar - finalizou.
O São Paulo agora se prepara para enfrentar o Atlético-GO, às 16h, no próximo domingo (31), em Goiânia, pela 33ª rodada do Brasileirão.