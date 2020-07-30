Diniz: 'Não estou preocupado em ter paz, tem que trabalhar'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Fernando Diniz disse logo após a derrota por 3 a 2 para o Mirassol, que eliminou o São Paulo do Campeonato Paulista nesta quarta-feira, que sua equipe não voltou da pausa da mesma maneira que estava antes.

- A gente não devia ter perdido em casa. A gente não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Fomos penalizados. Em três chutes no gol, eles tiveram a felicidade. Tem que corrigir. Não vou atirar pedra no time, a gente estava vindo bem, não voltamos como terminamos e infelizmente não conseguimos a classificação - disse o treinador, ao Premiere.

Questionado sobre a dificuldade de ter paz no cargo após mais uma dolorosa derrota do Tricolor, o técnico disse que o foco tem que ser outro.

- Não estou preocupado agora em ter paz, tem que trabalhar. Saber sofrer com a derrota e absorver o que vier pela frente. Não tem que ficar lamentando, já aconteceu.