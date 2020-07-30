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Diniz: 'Não estou preocupado em ter paz, tem que trabalhar'

Técnico diz que não vai atirar pedras nos jogadores após a eliminação para o Mirassol, no Morumbi, mas admite que a equipe não voltou da pausa como estava antes...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 21:02

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 21:02
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Fernando Diniz disse logo após a derrota por 3 a 2 para o Mirassol, que eliminou o São Paulo do Campeonato Paulista nesta quarta-feira, que sua equipe não voltou da pausa da mesma maneira que estava antes.
- A gente não devia ter perdido em casa. A gente não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Fomos penalizados. Em três chutes no gol, eles tiveram a felicidade. Tem que corrigir. Não vou atirar pedra no time, a gente estava vindo bem, não voltamos como terminamos e infelizmente não conseguimos a classificação - disse o treinador, ao Premiere.
Questionado sobre a dificuldade de ter paz no cargo após mais uma dolorosa derrota do Tricolor, o técnico disse que o foco tem que ser outro.
- Não estou preocupado agora em ter paz, tem que trabalhar. Saber sofrer com a derrota e absorver o que vier pela frente. Não tem que ficar lamentando, já aconteceu.
O São Paulo foi derrotado por 3 a 2 para o Red Bull Bragantino na primeira partida após o retorno do Paulistão e, com todos os titulares poupados, venceu o Guarani por 3 a 1. A próxima partida da equipe é pela primeira rodada do Brasileirão, dia 9 de agosto, contra o Goiás, em Goiânia.

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