Diniz minimiza entrevero com Tchê Tchê: 'Vamos resolver internamente'

Crédito: Rubens Chiri

O São Paulo perdeu para o Red Bull Bragantino por 4 a 2, em Bragança Paulista. Se não bastasse o resultado ruim, uma discussão entre Tchê Tchê e Fernando Diniz chamou atenção ainda na primeira etapa. Enquanto o Tricolor já perdia por três gols de diferença, a transmissão captou uma bronca do técnico Fernando Diniz em Tchê Tchê.

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- Seu ingrato do c..., seu perninha do c..., seu mascaradinho. Vai se f... - gritou o treinador são-paulino. O volante havia comentado com treinador que os companheiros estavam reclamando com ele em algumas jogadas.

VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO CAMPEONATO BRASILEIRONa entrevista coletiva após a partida, Diniz comentou sobre a situação. O comandante são-paulino minimizou o episódio e afirmou que a situação será tratada internamente. Tchê Tchê foi expulso no segundo tempo, mas, segundo o treinador, uma coisa não levou a outra.

- Eu tenho um jeito de cobrar, todo mundo conhece, ele principalmente. A gente vai resolver internamente. A coincidência de ter acontecido a expulsão no dia da discussão é uma especulação. Podia não ter acontecido nada. Acho que não teve interferência - afirmou.