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futebol

Diniz lamenta derrota do São Paulo, mas exalta rendimento em campo

Técnico do Tricolor ressaltou os bons momentos de sua equipe no duelo contra o Vasco, embora tenha expressado seu descontentamento com o resultado negativo no Rio...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 20:39

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 20:39

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Neste domingo, o São Paulo conheceu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Tricolor foi superado pelo Vasco, por 2 a 1, em partida válida pela terceira rodada da competição. Após o duelo em São Januário, o técnico Fernando Diniz elogiou o rendimento da equipe, mas lamentou o resultado negativo no Rio de Janeiro.
- O time teve um bom rendimento, conseguimos pressionar muito no primeiro tempo. No segundo também, em boa parte. Tivemos chances claras para marcar. Saímos com placar desfavorável já no segundo tempo e, embora a gente tenha criado, não conseguiu reverter o placar - analisou o comandante do Tricolor.
O São Paulo foi para o intervalo com a igualdade no marcador, mas no início do segundo tempo sofreu dois gols anotados pelo argentino Germán Cano, camisa 10 do Vasco. Nos acréscimos, o lateral Reinaldo diminuiu o marcador em cobrança de pênalti e deu números finais ao confronto.

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