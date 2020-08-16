Diniz lamenta derrota do São Paulo, mas exalta rendimento em campo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Neste domingo, o São Paulo conheceu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Tricolor foi superado pelo Vasco, por 2 a 1, em partida válida pela terceira rodada da competição. Após o duelo em São Januário, o técnico Fernando Diniz elogiou o rendimento da equipe, mas lamentou o resultado negativo no Rio de Janeiro.

- O time teve um bom rendimento, conseguimos pressionar muito no primeiro tempo. No segundo também, em boa parte. Tivemos chances claras para marcar. Saímos com placar desfavorável já no segundo tempo e, embora a gente tenha criado, não conseguiu reverter o placar - analisou o comandante do Tricolor.