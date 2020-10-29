Diniz faz diagnóstico da derrota do São Paulo: 'Erros que cometemos'

Crédito: Diniz lamentou oportunidade desperdiçada na Argentina (Rubens Chiri/saopaulofc.net

Fernando Diniz não saiu satisfeito com sua equipe na noite desta quarta (28). Na Argentina, o Tricolor foi derrotado pelo Lanús por 3 a 2 e saiu em desvantagem no confronto da segunda fase da Copa Sul-Americana. Na visão do treinador, o resultado negativo deve entrar na conta dos erros cometidos pelo sistema defensivo nas bolas paradas.

- O motivo da derrota foram erros que cometemos, principalmente na bola parada. A gente teve um gol anulado de forma no mínimo questionável. A gente teve uma expulsão que era para ser dada. A gente tem evoluído, mas precisa melhorar o nosso sistema em termos de tomar gols - argumentou o treinador, demonstrando seu descontentamento também com a arbitragem.

O São Paulo saiu na frente do placar, mas levou a virada no segundo tempo. Já no fim da partida, nos minutos finais, Brenner empatou a partida em Lanús, mas o Tricolor sofreu o gol nos acréscimos em um lance de bola parada.Outro ponto debatido na coletiva do técnico Fernando Diniz foi o hiato de partida do Lanús. O clube argentino não disputava um jogo oficial desde março e, depois da pandemia, realizou apenas quatro amistosos antes de medir forças com o São Paulo pela Copa Sul-Americana. O comandante tricolor minimizou a situação.

- A gente pode falar que estamos em uma sequência muito carregada de jogos. Estávamos cansados, e o Lanús descansado. Depende do contexto. O motivo da derrota foram erros que não poderíamos ter cometido, principalmente na bola parada - concluiu Diniz.