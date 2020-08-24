Diniz explica mudanças no São Paulo e alfineta agente de Igor Gomes

Após fazer quatro mudanças na formação titular do São Paulo e vencer o Sport por 1 a 0 na Ilha do Retiro, Fernando Diniz explicou o que pretendia com a formação que mandou a campo e também alfinetou o empresário Wagner Ribeiro, que faz parte do estafe de Igor Gomes, um dos atletas que perderam a posição.

No sábado, Wagner Ribeiro fez uma postagem em seu Instagram criticando o técnico do Tricolor por "coloca o pulmão do time (Igor Gomes) para jogar de ponta e de costas", "colocar o lateral da Seleção Brasileira e ex-Barcelona de meia", "perder o pulso" e "trabalhar o São Paulo como se fosse o Audax".

- O Igor não tem nada a ver com seu empresário, tenho certeza que faço mais pelo Igor que o seu empresário, certeza absoluta - disse Diniz. Sobre as mudanças, as que mais chamaram a atenção foram na defesa: Arboleda e Bruno Alves, antes consolidados e elogiados na equipe, foram substituídos pelo jovem Diego Costa e pelo lateral-esquerdo Léo, que atuou improvisado. Gabriel Sara e Luciano ganharam as vagas de Liziero e de Igor Gomes.

- Achei que o Diego estava merecendo uma oportunidade, jogou bem contra o Guarani, vinha bem nos treinos. E o Léo é forte, muito rápido, tem uma saída que favorece o jeito que a gente joga. Achei os dois muito bem, o sistema defensivo muito bem. O Sport teve uma bola na trave oriunda de uma saída errada do nosso time. Mas o sistema defensivo não foi bem pelas mudanças, Bruno Alves e Arboleda teriam ido bem. Mudei porque achei que o time teria mais fluidez na saída - explicou.

O São Paulo agora recebe o Athletico-PR, às 19h de quarta-feira, no Morumbi, em jogo adiantado da 11ª rodada. Veja abaixo as outras respostas de Diniz:

Por que Hernanes não entrou?Hoje, do jeito que estava, não achei que era um jogo para o Hernanes entrar. Ele está cada vez melhor e pode passar a jogar a qualquer momento. Ele está evoluindo, melhorando, em uma sequência de treinos. Aos poucos está tomando a melhor forma.

Abraço de Volpi na comemoração do golÉ sempre muito bom, mas o Volpi me abraça muitas vezes, não é por causa da pressão. Estou mais perto dele. Ele vem, me abraça, é rotina. Tenho uma relação extremamente boa com os jogadores, excelente. Eles sabem que a gente trabalha muito, sabem que erramos muito nessa volta e sabem que precisa melhorar muita coisa. Postura mais retraída no segundo tempoO São Paulo não abdicou da partida, o São Paulo marcou muito bem. Qual chance o Sport teve? No segundo tempo, mesmo ficando mais para trás do que de costume, teve momento em que a gente estava muito mais perto de fazer o gol que o Sport.

Marcação alta do Sport ajudou?É difícil você avaliar, porque a gente fez o gol muito cedo, e um dos motivos foi porque o Sport nos pressionou muito alto. A gente fez uma variação do nosso jogo, com uma bola longa. O Volpi achou o Luciano e saiu o gol. O que dificulta muito jogar aqui é que, pelo campo, o jogo fica muito lento, retém a bola, os jogadores têm dificuldade de deslocamento. Atrapalha para sair jogando. Esse aspecto do campo favoreceu mais a marcação que o Sport do que nosso jeito de jogar. E a equipe se defendeu muito bem, com linha média, linha baixa, não ofereceu nenhuma chance para o Sport com a construção deles.

Evolução?A tendência é melhorar com a sequência do campeonato, com os ajustes que vamos fazer. A pandemia fez mal a bastante gente, não só no futebol. Existe uma tendência de o campeonato ser mais equilibrado ainda, tem times em diferentes níveis, porque alguns campeonatos voltaram mais cedo. O campeonato deve se igualar no decorrer da competição.

Saída de bola pelo chãoFaz parte da minha história de vida, a gente treina muito para sair jogando. Tem alguns movimentos que quem não acompanha os treinamentos não sabe. Quer queira, quer não, às vezes a gente acha que chutar a bola pela lateral é menos arriscado do que sair jogando, mas o adversário pode colocar a bola na sua área. A gente está mais seguro para sair e a tendência é que melhore cada vez mais com jogos e treinamentos.

Abriu mão de seu estilo de jogo preferido para vencerÀs vezes as pessoas fazem uma distinção do que é ideal. O ideal é ganhar. Quando a gente consegue jogar bem, facilita para vencer. Se a gente tivesse jogado melhor, seria mais fácil. Como não conseguimos, a gente teve que apostar na nossa defesa, como foi contra o Flamengo na minha estreia e contra o Fortaleza. A gente tem que usar quando precisar, porque o objetivo é vencer. Não tem porque fazer um jogo que favoreça ao adversário.