Diniz exalta início do São Paulo e vê melhores minutos sob seu comando

O São Paulo perdeu por 3 a 0 para o Atlético-MG na noite desta quinta-feira, mas dominou o jogo nos primeiros 30 minutos, criou diversas oportunidades e ainda teve um gol anulado pelo VAR de forma polêmica. Para o técnico Fernando Diniz, estes podem ter sido os melhores momentos do Tricolor desde que ele foi contratado, há quase um ano.

- Estou contente com o desenvolvimento do time. A gente tem que conseguir replicar o que fizemos hoje nos 35 minutos iniciais, que talvez tenham sido os melhores que a gente fez desde que cheguei aqui - elogiou o treinador, que soma 39 partidas desde que chegou, incluindo duas em que esteve suspenso e não ficou no banco.- O São Paulo teve uma predominância, mas não fez o gol. Na primeira bola deles, eles fizeram. Na segunda também. Isso acabou determinando o desenvolvimento da partida. Muita a parte anímica, a confiança. Até tomar o gol, tivemos cada vez mais confiança, cada vez mais controle da partida. A partir do momento do gol, houve uma inversão.