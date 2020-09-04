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futebol

Diniz exalta início do São Paulo e vê melhores minutos sob seu comando

Técnico diz que plano de jogo da equipe 'encaixou perfeitamente' na primeira meia hora de jogo no Mineirão e pontua erros que causaram derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 07:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2020 às 07:56
Crédito: Yuri Laurindo/Ofotográfico
O São Paulo perdeu por 3 a 0 para o Atlético-MG na noite desta quinta-feira, mas dominou o jogo nos primeiros 30 minutos, criou diversas oportunidades e ainda teve um gol anulado pelo VAR de forma polêmica. Para o técnico Fernando Diniz, estes podem ter sido os melhores momentos do Tricolor desde que ele foi contratado, há quase um ano.
- Estou contente com o desenvolvimento do time. A gente tem que conseguir replicar o que fizemos hoje nos 35 minutos iniciais, que talvez tenham sido os melhores que a gente fez desde que cheguei aqui - elogiou o treinador, que soma 39 partidas desde que chegou, incluindo duas em que esteve suspenso e não ficou no banco.- O São Paulo teve uma predominância, mas não fez o gol. Na primeira bola deles, eles fizeram. Na segunda também. Isso acabou determinando o desenvolvimento da partida. Muita a parte anímica, a confiança. Até tomar o gol, tivemos cada vez mais confiança, cada vez mais controle da partida. A partir do momento do gol, houve uma inversão.
O próximo jogo do São Paulo será às 16h de domingo, contra o Fluminense, no Morumbi. O time segue em segundo lugar, com três pontos a menos que o líder Internacional.

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