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futebol

Diniz exalta fase: 'Grande momento do São Paulo e da minha carreira'

Técnico comentou sobre ótima fase da equipe e fez parâmetro com a sua trajetória...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 22:55

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 22:55

O São Paulo goleou o Goiás por 3 a 0 e assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos, dois a mais que o Atlético-MG. O técnico Fernando Diniz tratou de elogiar o ótimo desempenho recente da equipe, que, segundo o treinador, vem evoluindo a cada dia.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
- Acredito que é um grande momento do São Paulo e da minha carreira. A maneira como o time está evoluindo, principalmente nas coisas subjetivas, que não aparecem com tanta clareza para vocês que assistem, mas os laços que estão fortalecidos como equipe, as coisas vêm ficando cada vez mais harmoniosas, o que dá mais eficiência técnica e tática - afirmou Diniz, em entrevista coletiva após a vitória. Diniz também comentou os números do São Paulo no Brasileirão. São 15 jogos de invencibilidade, melhor defesa da competição, com 20 gols sofridos e o segundo melhor ataque, com 37 gols. Porém, para o técnico, os números muitas vezes podem enganar, assim como foi na sua trajetória no Athletico em 2018 e Fluminense em 2019.

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