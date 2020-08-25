futebol

Diniz ensaia São Paulo antes de pegar Athletico e deve ter Boia à disposição

Desfalque contra o Bahia por causa de uma gripe e contra o Sport devido a uma pequena fissura na fíbula da perna esquerda, jovem atacante deverá começar no banco...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 19:36

LanceNet

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo fez na tarde desta terça-feira, no CT da Barra Funda, o último treino antes de enfrentar o Athletico-PR. A única novidade para a partida antecipada da 11ª rodada do Brasileirão, marcada para esta quarta, às 19h, no Morumbi, deverá estar no banco de reservas.
O atacante Paulinho Boia, desfalque contra o Bahia por causa de uma gripe e contra o Sport por causa de uma fissura na fíbula da perna esquerda, treinou e está à disposição. Toró, também atacante, tem treinado após se recuperar de lesão muscular, mas ainda não retorna. Ele não foi opção em nenhuma partida após o retorno do futebol.A formação titular deverá ser a mesma que venceu o Sport: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Gabriel Sara; Luciano, Vitor Bueno e Pablo.
Se vencer, o São Paulo chegará aos dez pontos em cinco partidas e encostará no líder Internacional, que também jogou cinco vezes e soma 12.

