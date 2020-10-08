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futebol

Diniz elogia São Paulo e nega reunião com a diretoria no início da semana

Técnico do Tricolor vinha sendo muito criticado após a queda na Copa Libertadores, e deu a volta por cima ao vencer, nesta quarta, o Atlético-GO, por 3 a 0, no Morumbi...
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Publicado em 

08 out 2020 às 00:04

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 00:04

Crédito: Celso Pupo/Fotoarena/Lancepress!
A vitória do São Paulo na noite desta quarta tranquilizou a todos no Morumbi. Após o triunfo, por 3 a 0, diante do Atlético-GO, o técnico Fernando Diniz fez elogios aos seus jogadores e pediu foco na consistência defensiva da equipe. O comandante também fez questão de ressaltar que não houve uma reunião com a diretoria de futebol no início desta semana, apenas um bate-papo corriqueiro.
- Hoje fizemos as mudanças, achei que tinha que mexer. O mais importante é o resultado do jogo. Ganhamos de 3 a 0 hoje, mas produzimos em outros jogos para ganharmos de 3 a 0, acabamos levando os gols. A análise não é nunca por esse lado, é pelo resultado final do jogo. Temos que melhorar o sistema defensivo. Não podemos contar que o Volpi fará duas ou três defesas em todos os jogos. As coisas simplesmente acontecem. O Brenner estava numa noite feliz - afirmou o treinador do São Paulo.
TABELA>Confira a classificação do Campeonato Brasileiro
Embora o momento seja de alegria por conta da vitória com dois gols de Brenner e um gol de Gabriel Sara, Diniz segue pressionado. Desde a queda precoce na Copa Libertadores, na semana passada, a permanência do treinador no comando técnico do São Paulo tem sido questionada interna e externamente. O comandante também falou sobre o tema e negou que tivesse participado de uma reunião com a diretoria no CT da Barra Funda.
- Não tive reunião com a diretoria. Tivemos uma conversa. Eu, o Pássaro e o Raí conversamos muito. Não tivemos nenhuma reunião marcada. Isso acontece sempre. Quando o Leco está aí também conversamos. Aliás, saudades do presidente. Está fazendo falta. Não teve uma reunião formal, não foi nada específico - ponderou o treinador, tratando o tema como algo corriqueiro de seu dia a dia no São Paulo.
Em alta após o convincente resultado na noite desta quarta, o Tricolor volta a campo no próximo sábado, às 19h, para enfrentar o Palmeiras. O São Paulo não terá o garoto Gabriel Sara, suspenso. Importante ressaltar que o clube jamais venceu o rival no Allianz Parque e vai em busca da quebra do tabu.Confira outros trechos da coletiva de Fernando Diniz:
Atuação de Gabriel Sara​Jogou bem contra o Santos, jogou bem contra o Inter, jogou bem contra o Coritiba. É um jogador que está crescendo. Trabalha muito e tem muito talento. Acabou que os três gols mostra que o São Paulo tem um grande repertório vindo de Cotia. Precisamos de tempo para lançar, mas o São Paulo está bem servido nesse aspecto. Estamos sempre bem.O clube está no mercado?O principal é que a gente tem jogadores dentro de casa. Podemos somar com uma ou outra contratação. O São Paulo não está fechado para contratações, mas ao mesmo tempo estou satisfeito e acredito muito nos meninos.Análise sobre o jogoÉ muito difícil responder as questões referentes ao jogo de futebol porque você não consegue determinar o resultado do jogo. Hoje, mudamos jogadores que mudam a proposta. Hoje, independente de quem jogue, o time está treinado para jogar. Quando eventualmente acontece um tipo de erro, como foi lá em Quito, evidencia-se muito esse erro. O modelo é esse e ajustes nós sempre temos que fazer. Temos o nosso padrão e vamos seguir melhorando.Sobre abraço em Mancini, técnico do Atlético-GO, ao fim da partidaO Mancini foi meu treinador, eu o chamo de padrinho e ele me indicou para um dos meus primeiros trabalhos na carreira. Eu o admiro e tenho uma imensa gratidão. Torço muito por ele. É um excelente treinador e uma pessoa que contribui muito para o futebol no Brasil.São Paulo briga por título no Brasileirão?O São Paulo sempre é candidato a título. Não podemos pensar diferente disso

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