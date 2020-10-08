Diniz elogia São Paulo e nega reunião com a diretoria no início da semana

Crédito: Celso Pupo/Fotoarena/Lancepress!

A vitória do São Paulo na noite desta quarta tranquilizou a todos no Morumbi. Após o triunfo, por 3 a 0, diante do Atlético-GO, o técnico Fernando Diniz fez elogios aos seus jogadores e pediu foco na consistência defensiva da equipe. O comandante também fez questão de ressaltar que não houve uma reunião com a diretoria de futebol no início desta semana, apenas um bate-papo corriqueiro.

- Hoje fizemos as mudanças, achei que tinha que mexer. O mais importante é o resultado do jogo. Ganhamos de 3 a 0 hoje, mas produzimos em outros jogos para ganharmos de 3 a 0, acabamos levando os gols. A análise não é nunca por esse lado, é pelo resultado final do jogo. Temos que melhorar o sistema defensivo. Não podemos contar que o Volpi fará duas ou três defesas em todos os jogos. As coisas simplesmente acontecem. O Brenner estava numa noite feliz - afirmou o treinador do São Paulo.

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Embora o momento seja de alegria por conta da vitória com dois gols de Brenner e um gol de Gabriel Sara, Diniz segue pressionado. Desde a queda precoce na Copa Libertadores, na semana passada, a permanência do treinador no comando técnico do São Paulo tem sido questionada interna e externamente. O comandante também falou sobre o tema e negou que tivesse participado de uma reunião com a diretoria no CT da Barra Funda.

- Não tive reunião com a diretoria. Tivemos uma conversa. Eu, o Pássaro e o Raí conversamos muito. Não tivemos nenhuma reunião marcada. Isso acontece sempre. Quando o Leco está aí também conversamos. Aliás, saudades do presidente. Está fazendo falta. Não teve uma reunião formal, não foi nada específico - ponderou o treinador, tratando o tema como algo corriqueiro de seu dia a dia no São Paulo.

Em alta após o convincente resultado na noite desta quarta, o Tricolor volta a campo no próximo sábado, às 19h, para enfrentar o Palmeiras. O São Paulo não terá o garoto Gabriel Sara, suspenso. Importante ressaltar que o clube jamais venceu o rival no Allianz Parque e vai em busca da quebra do tabu.Confira outros trechos da coletiva de Fernando Diniz: