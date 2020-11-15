Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diniz elogia estreia de Rodrigo Nestor com a camisa do São Paulo

Técnico do Tricolor ficou satisfeito com o desempenho do meio-campista na partida contra o Fortaleza, no último sábado. Atleta formado na base foi titular e jogou os 90 minutos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 nov 2020 às 19:26

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 19:26

Crédito: Diniz tem dado cada vez mais espaço aos atletas formados na base (Rubens Chiri/saopaulofc.net
A boa utilização das categorias de base tem sido uma das marcas do trabalho de Fernando Diniz no São Paulo. No último sábado, contra o Fortaleza, o treinador promoveu a estreia do meio-campista Rodrigo Nestor, de apenas 20 anos, e deixou o estádio do Castelão satisfeito com o desempenho do jovem jogador, mais um 'Made in Cotia' no CT da Barra Funda.
TABELA>Veja como está a classificação do Campeonato Brasileiro >Confira os chaveamentos da Copa do Brasil
Escalado ao lado de Daniel Alves no meio de campo, Nestor participou do início da criação das jogadas de dois dos três gols do São Paulo no Ceará. O jogador ficou em campo até o fim da partida, falou sobre o momento especial em sua carreira, e ganhou os elogios do chefe.
- Acho que o Nestor tem como característica jogar mais centralizado, mais para trás ou mais para frente, mas também pode fazer a posição do Gabriel Sara e do Igor Gomes. Ele tem como característica o passe longo, o passe entre linhas, bate muito bem de fora da área. Fez um ótima estreia hoje, participou bem dos dois primeiros gols - disse Diniz em coletiva após a vitória tricolor.
Com a profissionalização de Nestor, que na verdade já vinha treinando no CT da Barra Funda desde o início da temporada, os garotos de Cotia ganham ainda mais respaldo com a atual comissão técnica. Importante ressaltar que do time titular do São Paulo, cinco atletas são formados na categoria de base (Diego Costa, Luan, Igor Gomes, Gabriel Sara e Brenner).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alerta de chuvas intensas no Norte e Noroeste do ES neste sábado
Imagem de destaque
Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória
Imagem BBC Brasil
Missão da Artemis 2 à Lua foi um sucesso, mas agora é que vem a parte difícil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados