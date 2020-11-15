Diniz elogia estreia de Rodrigo Nestor com a camisa do São Paulo

Crédito: Diniz tem dado cada vez mais espaço aos atletas formados na base (Rubens Chiri/saopaulofc.net

A boa utilização das categorias de base tem sido uma das marcas do trabalho de Fernando Diniz no São Paulo. No último sábado, contra o Fortaleza, o treinador promoveu a estreia do meio-campista Rodrigo Nestor, de apenas 20 anos, e deixou o estádio do Castelão satisfeito com o desempenho do jovem jogador, mais um 'Made in Cotia' no CT da Barra Funda.

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Escalado ao lado de Daniel Alves no meio de campo, Nestor participou do início da criação das jogadas de dois dos três gols do São Paulo no Ceará. O jogador ficou em campo até o fim da partida, falou sobre o momento especial em sua carreira, e ganhou os elogios do chefe.

- Acho que o Nestor tem como característica jogar mais centralizado, mais para trás ou mais para frente, mas também pode fazer a posição do Gabriel Sara e do Igor Gomes. Ele tem como característica o passe longo, o passe entre linhas, bate muito bem de fora da área. Fez um ótima estreia hoje, participou bem dos dois primeiros gols - disse Diniz em coletiva após a vitória tricolor.