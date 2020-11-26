Diniz elogia equipe após empate: 'Jogamos para ganhar o jogo'

O técnico do São Paulo, Fernando Diniz, elogiou a postura dos seus atletas mesmo com o empate por 1 a 1 contra o Ceará, em Fortaleza, que impediu a equipe de encostar na liderança do Campeonato Brasileiro.

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- Eu acho que a equipe fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. No segundo, além do gol anulado, tivemos mais chances de gol. Hoje a equipe produziu muito mais que contra o Vasco. Jogamos para ganhar o jogo. Poderíamos ter sido mais intensos para ampliar o marcador, esse foi o nosso grande erro - afirmou o comandante são-paulino. Diniz também comentou sobre o forte calor durante a partida. Na sua visão, um gramado mais seco dificulta o sistema de jogo do São Paulo.

- Baixamos as linhas de marcação, e o Ceará cresceu. Jogar aqui tem o adicional que é mais quente, mais úmido e, contra nós, deixam o campo mais alto e mais seco. Isso facilita a marcação e dificulta quem quer acelerar o jogo - finalizou.