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Diniz elogia equipe após empate: 'Jogamos para ganhar o jogo'

Técnico do São Paulo elogiou a postura dos jogadores mesmo com o placar de igualdade contra o Ceará, em Fortaleza. Tricolor perdeu a chance de encostar na liderança...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 23:55

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 23:55

O técnico do São Paulo, Fernando Diniz, elogiou a postura dos seus atletas mesmo com o empate por 1 a 1 contra o Ceará, em Fortaleza, que impediu a equipe de encostar na liderança do Campeonato Brasileiro.
VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO
- Eu acho que a equipe fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. No segundo, além do gol anulado, tivemos mais chances de gol. Hoje a equipe produziu muito mais que contra o Vasco. Jogamos para ganhar o jogo. Poderíamos ter sido mais intensos para ampliar o marcador, esse foi o nosso grande erro - afirmou o comandante são-paulino. Diniz também comentou sobre o forte calor durante a partida. Na sua visão, um gramado mais seco dificulta o sistema de jogo do São Paulo.
- Baixamos as linhas de marcação, e o Ceará cresceu. Jogar aqui tem o adicional que é mais quente, mais úmido e, contra nós, deixam o campo mais alto e mais seco. Isso facilita a marcação e dificulta quem quer acelerar o jogo - finalizou.
Com o empate o São Paulo chegou aos 38 pontos no Brasileiro, mas se manteve na terceira posição, atrás de Atlético-MG e Flamengo. O Bahia é o próximo adversário do Tricolor no Brasileirão, às 19h de sábado (28), em Salvador. Diniz comentou sobre atuação do time (Rubens Chiri/saopaulofc.net)

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