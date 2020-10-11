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futebol

Diniz elege dois momentos cruciais para pressão sobre São Paulo

Para treinador, duas derrotas na temporada colaboraram negativamente para a situação que o time se encontrava até duas rodadas atrás; agora são duas vitórias seguidas...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 13:00

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 13:00

Crédito: Rubens Chiri
Fernando Diniz sabe que, mesmo com duas importantes vitórias em sequência, o São Paulo vive sobre constante pressão. Para o técnico, aliás, dois momentos em especial foram cruciais para isso: a eliminação no Campeonato Paulista e uma derrota fora de casa para o Binacional, ainda antes da pandemia, pela Copa Libertadores.
- A gente tem dois resultados que pesam muito para o São Paulo. A derrota para o Mirassol (eliminação no Campeonato Paulista), é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver, absorver e continuar trabalhando, e a derrota para o Binacional lá na altitude. O restante da temporada temos feito, a maioria dos jogos, temos jogado bem – iniciou o técnico, que complementou falando sobre a vitória em cima do Palmeiras, na noite do último sábado:
- E hoje foi mais uma vez que jogamos bem, conseguimos converter as chances de gol, fez dois gols e não tomou nenhum, diferente dos jogos do Inter, Santos, Coritiba. Hoje a gente jogou bem, mas há falhas para serem corrigidas. Sempre tem coisa para melhorar, quando ganha e quando perde.O Tricolor saiu vitorioso do Choque-Rei por 2 a 0, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Os gols foram marcados por Reinaldo, de pênalti, e Vitor Bueno - antes, o time havia vencido o Atlético-GO por 3 a 0.
O segundo tento da noite de sábado começou por uma jogada lá no campo de defesa, típica dos “ensinamentos” do professor Diniz.
- Sou muito consciente daquilo que eu faço, sou muito convicto. Não é porque a gente fez isso hoje (Volpi iniciando a jogada) e fez o gol que está tudo certo. Nem quando tomou gol contra a LDU está tudo errado. Isso é uma proposta de jogo que eu acredito muito, a gente treina muito para que isso aconteça. Os jogadores estão dominando cada vez mais, e a tendência é que o time consiga jogar melhor dessa forma – finalizou.
Com o resultado conquistado, o São Paulo deu fim a mais de três anos sem vitórias em cima do Palmeiras, além de ter triunfado pela primeira vez no Allianz Parque desde sua inauguração, em 2014. Agora, o Tricolor é o terceiro colocado, com 26 pontos, atrás de Atlético-MG (30) e Flamengo (27).

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