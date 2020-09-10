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futebol

Diniz diz que saída de Sara piorou o time e explica ironia com Luciano

Técnico admite que garoto foi mal tecnicamente, mas ressalta sua importância na marcação. Luciano recebeu um 'parabéns' irônico do treinador após cometer pênalti...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 22:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2020 às 22:51
Fernando Diniz avaliou que as duas mudanças que fez no intervalo da partida contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, pioraram o São Paulo. Ele trocou Vitor Bueno e Gabriel Sara por Paulinho Boia e Hernanes pensando em tirar o zero do placar, mas o jogo acabou terminando 1 a 1 com dois pênaltis desperdiçados pelo adversário.
O técnico admitiu que Sara, titular da equipe nas últimas cinco partidas e frequentemente criticado pela torcida, não esteve bem tecnicamente, mas exaltou a aplicação tática do jovem de 21 anos, a quem ele já havia defendido após a vitória do fim de semana sobre o Fluminense.- A gente fez um primeiro tempo de razoável para bom, mas não foi também um grande primeiro tempo. As mudanças foram no sentido de ter mais intensidade e o time não correspondeu, a gente teve piora tática e técnica. O Sara é grande jogador, é um garoto, precisa jogo, precisa confiança. Com a saída dele hoje, especificamente, a gente piorou no jogo. Ele está sempre pressionando a bola, quando a bola entra no meio das nossas linhas, ele é sempre o primeiro a voltar. Tecnicamente, ele fez uma partida ruim. Mas ele tem tudo para dar certo - disse Diniz.
Ele também explicou a bronca que deu em Luciano depois de o atacante cortar uma cobrança de falta com o braço e comer pênalti quando a partida estava 1 a 0 para o Red Bull Bragantino. Diniz deu um "parabéns" irônico para o atacante e emendou com "vai tomar no c... Está olhando o que?".
- É porque a gente tem uma relação de confiança que eu posso cobrá-lo. Eu me irritei porque a gente sofreu um pênalti em um lance totalmente evitável. Minha relação com o Luciano é ótima, e é ótima por conta disso. Posso cobrá-lo, e ele responde muito bem.
Veja outras respostas de Fernando Diniz:
Time ficou no lucro?Não comemoro nada como se fosse lucro. O que me preocupa e me deixa irritado é que o time teve a chance de ganhar o jogo. A gente oscilou de novo, fez um tempo distinto do outro, embora o primeiro tempo não tenha sido um grande primeiro tempo. O time que vai ser campeão é o que vai oscilar menos. Todo mundo vai oscilar, mas a gente não pode oscilar como está oscilando, era jogo para ganhar três pontos. Precisamos ter um nível de concentração e entrega mais linear. Maratona de jogos e lesõesAs perdas por conta de lesão não têm nada a ver com o acúmulo de jogos. O Pablo teve uma lesão difícil de explicar, inédita, na costela. O Liziero teve um problema cirúrgico no tornozelo e o Daniel Alves quebrou o braço. A gente pode até pensar em preservar alguns jogadores pela rotina desgastante, mas a gente não teve lesão por isso, os jogadores estão bem preparados.
Precisa reforçar?Gosto do elenco, só que a gente não contava perder o Pablo, o Daniel, nessa altura do campeonato. A gente não tem como fazer reposições sem muito critério. Talvez na janela a gente tenha uma ou outra contratação pontual. A gente tem que ter mais coesão, tem que parar de oscilar.
Poupar sábado, contra o Santos, pensando no jogo contra o River?Isso passa (pela cabeça), mas não está definido. É uma coisa que estamos estudando. O jogo do Santos também é importante e o jogo do River é na quinta. Temos que conversar, ouvir os jogadores, principalmente na sexta-feira. No momento temos que pensar no jogo do Santos, que é um clássico e é importante.
Psicológico preocupa?O que me preocupa mais é a oscilação, a gente tem que ser mais consistente. Um time que está pensando em ganhar o campeonato não pode fazer um tempo bom e outro ruim, ou fazer dois jogos bons e outro ruim. Tem que ser mais constante. O jogo de sábado é importante, um clássico, e o jogo contra o River, além de ser importante, tem um caráter decisivo. O time tem que ser mais coeso em todos os aspectos, psicológico, tático e físico, do começo ao fim do jogo. Esse está sendo o nosso maior problema desde que começou o Campeonato Brasileiro.
Rojas perto de voltar?De fato é um jogador muito interessante. Teve problema muito sério e está em fase de transição ainda, não está entregue para a parte técnica para poder ser escalado.

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