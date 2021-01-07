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futebol

Diniz diz que goleada sofrida foi uma das piores partidas sob seu comando

Treinador reconheceu partida ruim do São Paulo, assumiu culpa na atuação e comentou sobre o futuro da equipe, que lidera o Campeonato Brasileiro, com sete pontos de folga...

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 01:18

LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 01:18
Crédito: Rubens Chiri
O técnico Fernando Diniz reconheceu a má atuação da equipe na goleada sofrida por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Segundo o comandante, foi um dos piores jogos do Tricolor sob seu comando.
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- Foi uma partida muito ruim em todos os sentidos. Quando acontece isso, o treinador é o principal responsável. Quando coletivamente o time vai tão mal, treinador é o maior responsável. Se não foi o pior jogo, está entre os piores, com certeza - afirmou em entrevista coletiva.
VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃODiniz também comentou sobre o elenco e deixou uma mensagem ao torcedor são-paulino, que vê a equipe ainda na liderança, com 56 pontos, sete a mais que Flamengo e Atlético-MG.
- Temos que saber respeitar o sentimento do torcedor. Trabalhar muito para poder entregar a conquista para o torcedor que merece. Ele tem todo o direito de se sentir revoltado com a partida de hoje. Eu sou contente com o elenco que eu tenho, é o elenco que nos trouxe até aqui, tinha chances de ser campeão da Copa do Brasil também. Esse é o nosso time, não foi por causa dos jogadores que entraram que a gente perdeu o jogo - finalizou.
O São Paulo agora se prepara para encarar o Santos, no próximo domingo (10), às 16h, no Morumbi, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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