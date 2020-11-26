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Diniz dispara contra o VAR: 'Não está fazendo bem ao futebol'

Técnico do São Paulo criticou a arbitragem do empate por 1 a 1 contra o Ceará, em Fortaleza. Polêmica gira em torno do impedimento de Pablo no segundo gol do Tricolor...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 23:41

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 23:41
Crédito: Miguel Schincariol / sopaulofc.net
O técnico Fernando Diniz não poupou críticas ao VAR em entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 contra o Ceará, em Fortaleza. O comandante são-paulino fez duras avaliações sobre o árbitro de vídeo.
VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO
- Acho que é frustrante porque o VAR veio para ajudar. Eu sou a favor desde que ajude. Ele tem mais atrapalhado do que ajudado, no caso do São Paulo. Hoje aconteceu um erro que não é de interpretação. O erro de retomar a partida e depois voltar atrás está na regra. Outros contra o São Paulo também poderiam ter sido corrigidos pelo VAR. De maneira particular, o VAR não está fazendo bem. O árbitro tinha que ir lá ver se era gol ou não. Era saber se tinha nova jogada ou não. O VAR não está fazendo bem ao futebol - afirmou Diniz. - O erro que aconteceu contra o Atlético-MG não tem nada de interpretativo, o de hoje também não. O erro do juiz em retomar a partida e depois voltar atrás é um erro que está na regra. Fora todos os outros erros cometidos contra o São Paulo nesse ano. Na Copa do Brasil o juiz dá uma falta inexistente na origem do segundo gol do Fortaleza, e aí acabamos passando nos pênaltis. O VAR não está fazendo bem ao futebol e, de maneira especial, está prejudicando o São Paulo em muitos jogos - finalizou.
Com o empate o São Paulo chegou aos 38 pontos no Brasileiro, mas se manteve na terceira posição, atrás de Atlético-MG e Flamengo. O Bahia é p próximo adversário do Tricolor no Brasileirão, às 19h de sábado (28), em Salvador.

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