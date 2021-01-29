Diniz deve poder escalar São Paulo completo pela primeira vez nesse ano

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo deve ter força máxima pela primeira vez no ano contra o Atlético-GO, às 16h, em Goiânia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o técnico Fernando Diniz tem todos os atletas à disposição desde a derrota para o Grêmio por 1 a 0, pela semifinal da Copa do Brasil, dia 23 de dezembro.

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De lá para cá, o Tricolor venceu apenas o Fluminense e soma seis partidas sem vencer, com três derrotas (Red Bull Bragantino, Santos e Internacional) e dois empates (Athletico e Coritiba). Nesses seis jogos, o São Paulo sofreu com lesões e suspensões, sem poder contar com todos os atletas.

SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Contra o Massa Bruta, os desfalques foram Luan (suspenso), Luciano (inflamação na perna), Pablo (lesão na coxa) e Toró (Covid-19). Além disso, Juanfran, com um problema na renovação contratual, também ficou fora. Diante do Santos, Luciano e Toró continuaram sendo desfalques, se juntando com Bruno Alves e Tchê Tchê, que suspensos, não jogaram.

Os problemas continuaram contra o Athletico: Toró e Hernanes (Covid-19); Liziero, Luciano e Walce (lesionados), não participaram da partida. Contra o Inter, em duelo direto pela liderança, Luciano voltou, mas Arboleda, suspenso, foi o desfalque, se juntando a Hernanes Liziero e Walce. Diniz poderia ter escalado força máxima contra o Coritiba, mas Gabriel Sara sentiu uma indisposição no aquecimento e não participou da partida. Vale destacar que o ônibus do São Paulo foi atacado indo ao Morumbi para o jogo. Agora, diante do Atlético-GO, o Tricolor aposta na formação ideal para vencer a primeira partida no ano.

Agora, o São Paulo conta com todos os atletas à disposição e deve ir a campo contra o Dragão com: Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.

Vale ressaltar que o zagueiro Walce o meia Liziero ainda estão lesionados, mas como não eram considerados titulares, não foram contabilizados pelo levantamento.

VEJA OS DESFALQUES E ESCALAÇÕES DO SÃO PAULO em 2021

Red Bull Bragantino 4 x 2 São Paulo - 06/01Escalação: Volpi, Igor Vinícius, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Vitor Bueno.Desfalques: Luan (suspenso), Luciano (inflamação na perna), Pablo (lesão na coxa), Toró (Covid-19), Juanfran (burocracia).

São Paulo 0 x 1 Santos - 10/01Escalação: Volpi, Juanfran, Léo, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Pablo.Desfalques: Bruno Alves e Tchê Tchê (suspensos), Toró (Covid-19), Luciano (lesionado)

Athletico 1 x 1 Santos - 17/01Escalação: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Gabriel Sara, Igor Gomes e Daniel Alves; Brenner.Desfalques: Toró e Hernanes (Covid-19), Luciano (lesionado)

São Paulo 1 x 5 Internacional - 20/01Escalação: Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Léo e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Daniel Alves e Gabriel Sara; Brenner e Luciano.Desfalques: Arboleda (suspenso), Hernanes (Covid-19)