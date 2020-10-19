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Diniz despista e não garante time todo reserva contra o Binacional

São Paulo joga terça e treinador pode fazer uma série de mudanças para o jogo pela Libertadores. Tricolor já está eliminado, mas ainda briga por vaga na Sul-Americana...

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 08:00
Crédito: Diniz pode sacar metade do time do São Paulo para o jogo de terça, no Morumbi (Reprodução/Twitter
Na próxima terça, às 21h30, o São Paulo se despede da Copa Libertadores ao enfrentar o Binacional, do Peru, no Morumbi. Já eliminado do torneio continental e diante de um adversário também sem grandes pretensões, o Tricolor cogita entrar em campo com um time alternativo.
TABELA>Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro>Veja como estão os grupos da Copa Libertadores
O técnico Fernando Diniz despistou ao ser questionado sobre o tema, afirmou que ainda não tomou a decisão sobre o que fazer no meio da semana, mas admitiu que a opção de dar rotatividade ao elenco e colocar os jogadores do campo para o jogo não está descartada.
- Todas as competições são todas importantes. A Copa do Brasil seria uma conquista inédita e, por isso, ela tem um peso diferente. Independente do time que colocarmos na terça-feira, ainda não definimos se vai jogar todo mundo ou se vai jogar metade do time ou se vamos trocar todos, será a melhor equipe para fazermos uma grande apresentação diante do Binacional - afirmou o treinador do São Paulo na noite do último sábado.Eliminado da fase de grupos da Copa Libertadores com uma rodada de antecedência, o São Paulo ainda decide a vaga para a Copa Sul-Americana. Se perder para a equipe peruana, o Tricolor terminará sua participação com a pior campanha no Grupo D e, portanto, também dará adeus à oportunidade de disputar outro torneio continental nesta temporada.
No treino desta segunda, o técnico Fernando Diniz e sua comissão técnica tomará a decisão. Importante ressaltar que o Tricolor fez dez jogos nos últimos 31 dias - todos com praticamente a mesma base do time titular.

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