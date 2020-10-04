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futebol

Diniz defende sistema defensivo: 'Hoje só chegou uma bola no gol'

Técnico comentou sobre críticas da torcida em relação a defesa do Tricolor, que sofreu dezoito gols nos últimos dez jogos da equipe, uma média de 1,8 gols por partida...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 19:51

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 19:51

Crédito: Rubens Chiri
Se tem um setor que a torcida do São Paulo está com um pé atrás é o defensivo. Com a dupla de zaga formada por Léo e Diego Costa, o São Paulo sofreu dezoito gols nos últimos dez jogos da equipe, uma média de 1,8 gols por partida.Perguntado sobre o tema em entrevista coletiva depois do empate por 1 a 1 contra o Coritiba, no Couto Pereira, Fernando Diniz tratou de elogiar o setor na partida desta tarde.
- Hoje eu acho que o sistema defensivo não se comportou mal. Contra o River eu acho que sim, principalmente no primeiro tempo. Mas no jogo de hoje foi uma bola no gol, de falta, contra o Inter também uma só no gol. Quando jogou Bruno e Arboleda a gente tomou 3 do RB Bragantino e do Mirassol. Não é só a defesa, o sistema inteiro tem que trabalhar bem - disse o comandante tricolor.
Diniz também elogiou a dupla de zaga titular da equipe. Segundo ele, não é por conta da mudança no miolo da defesa que o time passou a sofrer gols.
- Hoje tivemos solidez na defesa, o Coritiba ofereceu muito pouco perigo, assim como contra o Santos e o Inter. Precisamos do resultado, tomar gol incomoda todos nós, estamos trabalhando com isso, mas não é justo porque dois jogadores mudaram, parou de tomar gol. O time se comportou bem defensivamente hoje - finalizou.

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