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Diniz defende Daniel Alves após empate do São Paulo, mas pondera: 'Não quer dizer que ele não vá sair'

Meia teve atuação apagada no empate por 1 a 1 contra o Athletico. Jogador foi titular em 46 jogos na temporada e substituído só em dois, mesmo com jogos abaixo da média...

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 13:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jan 2021 às 13:13
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O técnico do São Paulo, Fernando Diniz, tratou de comentar sobre a atuação do capitão e meia Daniel Alves. Apesar de uma atuação discreta do camisa dez, o comandante do Tricolor afirmou que Dani fez um bom segundo tempo e explicou os motivos de não ter substituído o jogador ao longo da partida.
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- Se fosse responder muito rapidamente: porque o treinador que está aqui, quer ele e não migra conforme a opinião dos resultados. Ele enxerga coisas muito positivas no Daniel, como enxergo no Sara. Achei que ele deveria ficar nesses jogos. O Daniel é um jogador coletivo, depende da do coletivo. Achei que no segundo tempo ele participou do jogo. Pode decidir jogos a qualquer momento e da peso ao time quando está em campo - disse Diniz em entrevista coletiva após o empate contra o Athletico, por 1 a 1.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO No entanto, apesar de defender a partida do capitão, o treinador fez questão de ressaltar que Daniel Alves não é insubstituível. Em 46 jogos como titular, ele foi substituído em apenas dois.
- Isso não quer dizer que ele não vá sair, porque a opinião de vocês oscila muito. Há algum tempo atrás, o Daniel jogou três, quatro partidas que vocês achavam que estava mal. E quando ele vem, joga muito… se fosse observar o que todo mundo fala, ele já teria saído do time várias vezes. Jogador de extrema importância e capacidade, que ajuda o time em várias questões - finalizou.
O São Paulo se reapresenta na tarde desta segunda-feira, às 16h, no CT da Barra Funda. A equipe se prepara para enfrentar o Internacional, na próxima quarta-feira (20), às 21h30, no Morumbi, em duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro.

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