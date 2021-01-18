Diniz defende Daniel Alves após empate do São Paulo, mas pondera: 'Não quer dizer que ele não vá sair'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O técnico do São Paulo, Fernando Diniz, tratou de comentar sobre a atuação do capitão e meia Daniel Alves. Apesar de uma atuação discreta do camisa dez, o comandante do Tricolor afirmou que Dani fez um bom segundo tempo e explicou os motivos de não ter substituído o jogador ao longo da partida.

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- Se fosse responder muito rapidamente: porque o treinador que está aqui, quer ele e não migra conforme a opinião dos resultados. Ele enxerga coisas muito positivas no Daniel, como enxergo no Sara. Achei que ele deveria ficar nesses jogos. O Daniel é um jogador coletivo, depende da do coletivo. Achei que no segundo tempo ele participou do jogo. Pode decidir jogos a qualquer momento e da peso ao time quando está em campo - disse Diniz em entrevista coletiva após o empate contra o Athletico, por 1 a 1.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO No entanto, apesar de defender a partida do capitão, o treinador fez questão de ressaltar que Daniel Alves não é insubstituível. Em 46 jogos como titular, ele foi substituído em apenas dois.

- Isso não quer dizer que ele não vá sair, porque a opinião de vocês oscila muito. Há algum tempo atrás, o Daniel jogou três, quatro partidas que vocês achavam que estava mal. E quando ele vem, joga muito… se fosse observar o que todo mundo fala, ele já teria saído do time várias vezes. Jogador de extrema importância e capacidade, que ajuda o time em várias questões - finalizou.