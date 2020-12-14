Diniz defende Daniel Alves após atuação discreta no Majestoso

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O técnico Fernando Diniz saiu em defesa do meia, capitão e líder do elenco, Daniel Alves, após a atuação discreta do camisa 10 na derrota para o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena. Segundo o comandante do Tricolor, toda a equipe foi mal no revés. Vale lembrar que ele voltou de suspensão após ter ficado de fora contra o Botafogo.

Veja as chances para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão​- Todo o time jogou mal, não foi só o Daniel. Provavelmente o São Paulo, jogando do jeito que joga, deve ser o time com menos jogadores lesionados, e que rendem. Hoje não renderam - afirmou. DIniz voltou a comentar sobre a importância e liderança do jogador são-paulino, que foi o principal armador da equipe no duelo. Ele criticou o questionamento feito na entrevista coletiva, onde foi perguntado do motivo de ter ficado com o jogador até o final da partida.