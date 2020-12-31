Diniz critica tempo de acréscimo: 'Invés de sete minutos, ele deu três'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo saiu bastante irritado com a arbitragem de Bruno Arleu de Araujo, durante o empate por 0 a 0 contra o Grêmio, pela volta das semifinais da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz reclamou do pouco tempo de acréscimo dado pelo árbitro.

- Ao invés de sete minutos, ele deu três. Os times que não querem jogar são beneficiados pela arbitragem. No entanto, temos que ressaltar o adversário. O Grêmio teve méritos, marcou muito bem e a gente não conseguiu criar no jogo de hoje - afirmou. Perguntado sobre uma possível lesão de Luan, que saiu mancando, Diniz tratou de tranquilizar e disse que, caso estivesse à disposição contra o Red Bull Bragantino, o camisa 25 ia jogar (ele está suspenso).

- O Luan já está fora do jogo contra o Bragantino, mas se ele tivesse que jogar estaria em condições. É um jogador muito importante para nós e contamos com ele para o restante da temporada - afirmou.