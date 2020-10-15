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futebol

Diniz critica arbitragem de Rodolpho Toski Marques: 'Muito confuso'

Técnico do São Paulo lamentou o desempenho do árbitro Rodolpho Toski Marques no duelo contra o Fortaleza e viu o Tricolor prejudicado por suposto erro na marcação de um pênalti...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 22:47

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 22:47

A atuação do árbitro Rodolpho Toski Marques no duelo entre Fortaleza e São Paulo não agradou ao técnico Fernando Diniz. Na visão do comandante do Tricolor, o juiz paranaense foi confuso em suas decisões, demorou para tomar as decisões amparado pelo VAR e errou nos acréscimos do segundo tempo da partida, que acabou empatada, em 3 a 3.
Especificamente no segundo tempo da partida, Rodolpho Toski Marques expulsou Felipe Alves e Romarinho, do Fortaleza, também expulsou o próprio Fernando Diniz por reclamação. A partida ainda teve dois gols anotados e duas chamadas do VAR - somente o lance que originou o cartão vermelho para Felipe Alves ficou paralisado por quase dez minutos. Ao fim do tempo regulamentar, o árbitro deu nove minutos de acréscimo.
- Era um jogo com clareza de ideias. Treinamos bastante as bolas paradas e não poderíamos ter falhado. O contra-ataque também. Tivemos chances de fazer a falta e o chuta do Tinga foi muito bem dado. Quando o Fortaleza joga com essa postura é difícil jogar. Conseguimos fazer dois gols de jogada construída. Poderíamos ter jogado melhor e poderíamos ter evitado os contra-ataques. No segundo tempo, depois da expulsão, o time criou bastante chance. Na minha opinião foi pênalti, o VAR chamou porque teve um motivo para chamar. Não adianta depois de dois meses avisar que errou no VAR - concluiu Diniz ao ser questionado sobre sua análise da partida.
O São Paulo volta a campo no próximo sábado, às 21h, para encarar o Grêmio no Morumbi. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo de volta contra o Fortaleza, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, acontece apenas no dia 25 de outubro.

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