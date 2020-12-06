Diniz ‘confessa’ jogada ensaiada e nega dificuldade contra o Sport

Crédito: São Paulo venceu o Sport por 1 a 0 no Morumbi neste domingo (RENATO GIZZI /Photo Premium /LANCEPRESS!

O São Paulo conquistou um importante resultado na tarde deste domingo ao bater o Sport por 1 a 0, no Morumbi, e garantir a permanência na liderança do Campeonato Brasileiro ao fim da rodada. O único gol do triunfo saiu dos pés de Luciano, após cobrança de escanteio de Daniel Alves, em uma jogada ensaiada, como "confessou" o técnico Fernando Diniz.

- De fato, foi uma jogada ensaiada. A bola parada é uma coisa que quase sempre a gente trabalha, porque acaba definindo muitos jogos. As jogadas variam de adversário para adversário, porque tem uns que marcam individual, outros só por zona, mais dentro ou fora do gol. A gente tem que estudar os adversários e preparar, quando dá, alguma coisa para o jogo. Muitas vezes, a gente prepara e não dá certo, mas hoje tivemos essa felicidade – declarou o treinador em entrevista coletiva após a vitória.

Diniz também analisou a vitória sobre o Leão, disse que a equipe não caiu de rendimento na segunda etapa e que em nenhum momento Tiago Volpi sofreu com o adversário.

> TABELAConfira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!- Eu não acho que a gente teve dificuldades hoje no jogo. A gente teve, provavelmente, mais chances claras do que no jogo contra o Goiás, que foi 3 a 0. A gente se apega muito ao resultado. Hoje, o São Paulo criou do começo ao fim contra o Sport, e o Volpi não pegou na bola. O sofrimento foi que, a qualquer momento, podia tomar um gol, mas não pelo desenvolvimento da equipe. Hoje, o time jogou muito bem dadas as condições do jogo, a maneira do Sport jogar fechado com três zagueiro e três volantes. O time conseguiu jogar bem e, jogando assim, vamos ter condições de ganhar os jogos.

Para o comandante, muitas jogadas foram criadas pelo lado direito e o normal seria ter um maior equilíbrio entre os lados, mas que o principal aspecto negativo foram as conclusões.

- A gente teve muitas chances claras para fazer gols e acabamos fazendo um só, de bola parada. Eu acho que hoje foi isso. O Sport jogou muito atrás, tivemos bons momentos, jogando com pouco espaço, é um time que marca bem. Esse time empatou em 0 a 0 com o Atlético lá no Mineirão. Quando eles a prerrogativa de jogar na defesa, eles conseguem criar muita dificuldade. Acho que o time teve uma postura muito boa – finalizou.