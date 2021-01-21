Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diniz comenta sobre 'silêncio' de Dani Alves: 'Porta-voz dentro de campo'

Camisa dez e capitão do time não deu entrevistas após goleada para o Internacional por 5 a 1, em duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. Técnico explicou motivos...
LanceNet

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 00:57

Crédito: Paulo Pinto/saopaulofc.net
O São Paulo foi goleado pelo Internacional por 5 a 1, pelo Brasileirão. Havia a expectativa do capitão e camisa dez do time, Daniel Alves, falar com a imprensa sobre a partida, mas não foi isso que aconteceu. Juanfran acabou atendendo os jornalistas antes do técnico Fernando Diniz.
Questionado sobre o motivo do 'silêncio' do seu líder de equipe, Diniz afirmou que Daniel Alves é um porta voz dentro de campo e que contribui internamente para o crescimento da equipe.
SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- O Daniel Alves é um porta voz dentro de campo, já falei milhões de vezes. As perguntas sobre ele são recorrentes em momentos como esse. Nesse momento ele não achou adequado falar, mas o importante é que internamente ele tá sempre lutando e trabalhando pelo melhor do time - afirmou o treinador, em entrevista coletiva.
Sobre a atuação da equipe, Diniz fez questão de ressaltar a confiança que tem na equipe e na força do elenco do São Paulo.
- Eu trabalho naquilo que posso, naquilo que consigo, e acredito que vamos conseguir reverter isso, voltar a subir no campeonato - disse o técnico.
Com a derrota, o São Paulo agora é o vice-líder do Brasileirão com 57 pontos, dois a menos que o Internacional, novo líder da competição. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (23), às 19h, contra o Coritiba, novamente no Morumbi, pelo Brasileirão.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados